Ranbir Kapoor et Alia Bhatt s’apprêtent à verrouiller les cornes au box-office après le mariage – Rocky Aur Rani et Luv Ranjan devraient ensuite s’affronter

Les couples mariés sont souvent connus pour se battre, mais Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont prêts pour un autre type d’affrontement, le premier du genre si vous le permettez. La vie réelle Brahmastra couple est sur une trajectoire de collision au box-office. Oui, tu l’as bien lu. Une source bien placée au sein de l’industrie a informé en exclusivité BollywoodLife que le directeur Luv Ranjanest le suivant, mettant en vedette Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoorcherche à sortir à la même date, le 10 février 2023, que Rocky Aur Rani Ki Prem Kahanimettant en vedette Alia Bhat et Ranveer Singhet dirigé par Karan Johar car les deux sont des rom-coms et parfaits pour le La Saint-Valentin fin de semaine.

Ranveer Singh a été plongé dans un état d’euphorie, d’autant plus que nous sommes habitués à le voir, quand il a atterri Karan Joharle prochain réalisateur intitulé Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Avec une distribution d’ensemble pour les âges, y compris Alia Bhat, Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmioutre la paire de tête de Ranveer Singh et Alia Bhatle film inaugure également le retour de Karan Johar au manteau du réalisateur après une interruption massive de 7 ans étant donné que sa dernière aventure en tant que capitaine était la romance à succès de 2016, Ae Dil Hai Mushkilet son prochain devrait sortir en 2023. Qu’il suffise de dire que Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est l’un des plus attendus. Films bollywoodiens de 2023.

Ranveer Singh donne un indice sur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani

S’ouvrant sur le sujet et le traitement du film dans une interview exclusive avec BollywoodLife, Ranveer Singh a déclaré: “Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est un film de Karan Johar par excellence, c’est du Karan Johar vintage, tout ce que vous aimez dans ses films les chansons, le glamour, les beaux rôles principaux, la dynamique familiale, le drame pulpeux, l’humour, la romance, tout y est emballé ; chaque trope que vous avez vu dans les films de Karan Johar, sa marque de cinéma que vous avez tous aimée là-bas. ”

Ranveer Singh révèle comment le film est la vision loufoque de KJo sur K3G

Élaborant sur l’intrigue de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et établissant une obscure analogie avec Kabhi Khushi Kabhie Gham, la star a ajouté : “Cela fait des éternités qu’un film comme celui-ci n’est pas sorti, et maintenant de le faire avec un homme qui a inventé ce genre de “tout sur l’amour de votre famille”, ce sera son film le plus excentrique et le plus loufoque, et il est si bien façonné que nous en avons terminé à environ 60%. Le film va être incroyable.”

Regardez l’intégralité de l’interview vidéo de Ranveer Singh ci-dessous :