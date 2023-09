Ranbir Kapoor et Alia Bhatt posent avec le joueur de cricket afghan Rashid Khan à New York, la photo devient virale

Rashid Khan a qualifié Alia Bhatt et Ranbir Kapoor de « plus grandes stars de Bollywood » dans sa légende.

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont actuellement à New York pour leurs vacances d’été. Le couple a récemment rencontré le joueur de cricket afghan Rashid Khan, et ce dernier a partagé leur photo sur son Instagram aux petites heures du vendredi 15 septembre. « Avec le plus grand de Bollywood. C’était un plaisir de vous rencontrer #Ranbir @aliaabhatt », a-t-il écrit aux côtés du photo.

Khan, qui dirige l’équipe nationale masculine de cricket d’Afghanistan au format T20, a été vu portant un sweat à capuche noir avec un jean bleu, tandis que le Tu Jhoothi ​​Main Makkaar avait l’air cool dans un ensemble gris coordonné, et l’actrice de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a gardé il est minimal dans une tenue entièrement noire.

À partir de fin septembre, Rashid sera en Inde pour la Coupe du monde ODI 2023. L’Afghanistan disputera son premier match contre le Bangladesh à Dharamshala, samedi 7 octobre, après avoir disputé deux matchs de préparation contre l’Afrique du Sud, le 29 septembre à Thiruvananthapuram, et le Sri Lanka, le 3 octobre, à Guwahati.

L’Inde et l’Afghanistan s’affronteront mercredi 11 octobre à Delhi, la capitale nationale, après que l’équipe masculine indienne de cricket aura débuté sa campagne de Coupe du monde contre l’Australie à Chennai, dimanche 8 octobre. Dix équipes affronteront les neuf autres équipes une fois en phase de groupes avant les demi-finales et les finales de la troisième semaine de novembre.





Pour en revenir au couple de stars, Ranbir sera ensuite vu dans le drame criminel de Sandeep Reddy Vanga, Animal, qui devrait sortir en salles le 1er décembre. Mettant également en vedette Anil Kapoor, Rashmika Mandanna et Bobby Deol, le film s’affrontera au box-office. avec Vicky Kaushal-starrer Sam Bahadur, biopic du premier maréchal indien Sam Manekshaw.

D’autre part, celle d’Alia Bhatt a été vue pour la dernière fois dans son premier film hollywoodien Heart Of Stone, qui mettait en vedette Gal Gadot dans le rôle principal. Le thriller d’espionnage, diffusé sur le géant OTT Netflix, a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public. Alia n’a pas encore officiellement annoncé son prochain projet.

