Ranbir Kapoor et Alia Bhatt évitent de poser pour les paparazzi lors de la fête d’anniversaire de Kareena Kapoor Khan ; les internautes demandent, ‘Kyun inko itna bhav dete ho?’

Kareena Kapoor Khan a organisé son 42e anniversaire chez elle pour ses amis proches et les membres de sa famille, dont Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Alia et Ranbir ont fait tourner les têtes avec leur avatar décontracté alors qu’ils se dirigeaient vers la fête d’anniversaire de Bebo, cependant, ils n’ont pas posé pour les paparazzi qui ont insisté pour que le couple Brahmastra prenne la pose ensemble pendant quelques secondes. Et cela a conduit les internautes à se demander pourquoi ces célébrités se voient accorder tant d’importance alors qu’elles insistent sur le fait qu’elles ne posent pas et qu’elles n’interagissent et ne cliquent sur les images que lorsque leurs films sortent.

Jetez un œil à la façon dont les internautes remettent en question l’ignorance des célébrités envers les paparazzi après que la vidéo de Ranbir et Alia soit devenue virale tout en évitant de se faire poser à la fête d’anniversaire de Kareena Kapoor Khan.

Bien que ce ne soit pas la première fois, les célébrités de Bollywood doivent refuser de poser pour les photographes. Auparavant, Kareena Kapoor Kahn avait également été critiquée pour avoir ignoré les paparazzi et ne pas avoir posé pour eux. Il y a de nombreux cas où les célébrités de Bollywood sont à leur dîner ou à leur rassemblement et ont choisi de ne pas poser pendant qu’elles envoient les dénonciations aux photographes pour les couvrir. Récemment, Gauri Khan, qui a fait une apparition dans l’émission de Karan Johar, a révélé qu’une tendance qu’il déteste à Bollywood est que les célébrités elles-mêmes appellent les papas et agissent comme si elles ne savaient pas qu’elles étaient présentes pour les couvrir et Karan a accepté.

En parlant de Ranbir Kapoor et d’Alia Bhatt, le couple a fait sans relâche la promotion de leur film Brahmastra et il est entendu qu’ils n’ont pas posé car ils en ont fini avec la pose et étaient présents juste pour passer un bon moment. Eh bien, à part Ranbir et Alia, Malaika Arora, Kara Johar, Soha Ali Khan et bien d’autres étaient présents à la fête d’anniversaire, tandis que Malaika Arora a soulevé le punch avec sa robe moulante sexy. La fête du 42e anniversaire de Kareena Kapoor Khan était consacrée au plaisir de la famille et des amis.