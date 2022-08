Ranbir Kapoor est impitoyablement trollé pour son apparition publique, les internautes demandent “pourquoi a-t-il l’air ivre?”

Ranbir Kapoor est toujours considéré comme l’idole de nombreuses filles et les gens adorent sa simplicité. Même si Ranbir est absent des réseaux sociaux, il est l’une des célébrités les plus recherchées sur Instagram. Récemment, Kapoor a tenté de faire un retour en force avec son acteur Shamshera, mais le film a échoué au box-office.

Récemment, Ranbir a été aperçu au bureau de Karan Johar. Il a gracieusement posé pour les paparazzi et avait l’air cool dans un t-shirt gris. Cependant, lorsque la vidéo a fait surface, les internautes se sont forgé une opinion et l’ont trouvé “ivre”.

Regardons d’abord la vidéo







Comme nous l’avons mentionné plus tôt, Ranbir a été jugé par des internautes et quelques-uns d’entre eux ont déclaré qu’il avait l’air ivre. Un utilisateur a demandé, “y a-t-il toujours l’air ivre?” Un utilisateur a écrit : “Cool ni bht fatigué lag raha hai.” Un autre utilisateur a déclaré: “Nashedi hai fatigué nhi.” Un internaute a ajouté : “Il a l’air vieux.” Un autre internaute a ajouté : « Bimar sa lgne lga hai ab ». Alors qu’il y en avait d’autres qui adoraient son look et l’appelaient plus jeune après s’être marié.

L’acteur de Ranbir Kapoor, Shamshera, devait être le “sauveur de Bollywood”. Mais le retour de Kapoor a misérablement bas au box-office. Cependant, le réalisateur Karan Malhotra a exprimé son point de vue sur son film et il a déclaré: “Shamshera est à moi”.

Karan a partagé son sentiment sur Twitter dans un post prolongé et a déclaré : “Mon cher Shamshera, tu es majestueux comme tu es. Il est important pour moi de m’exprimer sur cette plateforme car c’est là que tout l’amour, la haine, la célébration et l’humiliation existe pour vous.”Je veux vous présenter des excuses inimaginables pour vous avoir abandonné ces derniers jours car je ne pouvais pas gérer la haine et la rage.”

Sur le front du travail, Ranbir sera ensuite vu avec sa femme Alia Bhatt dans Brahmastra Part One: Shiva. Ce film sera un test décisif pour Kapoor, car il est monté à grande échelle et le commerce a d’énormes attentes avec le film.