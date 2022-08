Ranbir Kapoor est « annulé » ? Twitter souligne le comportement “toxique” de l’acteur avec ses co-stars

La récente blague “phailod” de Ranbir Kapoor faite aux dépens d’Alia Bhatt a suscité de nombreuses critiques sur Twitter, et maintenant les gens ont déterré des clips d’autres fois où il a agi “irrespectueusement” envers les co-stars, de Katrina Kaif, Anushka Sharma à Ileana D’Cruz. Alors que ces clips avaient déjà fait le tour d’Internet, Twitter s’en est particulièrement indigné après la blague insensible “phailod” qu’il a faite sur le corps d’Alia, qui est enceinte.

Dans un fil partagé par l’utilisateur de Twitter @rexiespo, Ranbir a pu être vue en train de faire un certain nombre de blagues insensibles, parlant de Katrina lors d’interviews et appelant Anushka “reine de l’anxiété”. D’autres utilisateurs de Twitter ont également partagé des clips de lui agissant de manière douteuse.

Récemment, Ranbir a également été critiqué pour ses commentaires sur Alia et la vie conjugale lors d’une conférence de presse. Vous souvenez-vous du dialogue de Bunny de Yeh Jawaani Hai Deewani ? Le personnage a comparé la vie après le mariage à “dal chawal” pendant cinquante ans jusqu’à la mort et qu’il devrait y avoir du “keema pao, nouilles hakka, tangdi kabab” dans la vie. Dans une vidéo partagée par HT City sur Twitter, on pouvait entendre Ranbir discuter de l’analogie alimentaire dans le contexte de son mariage avec Alia. Appelant son mariage un beau moment dans sa vie, Ranbir est revenu sur son dialogue YJHD et a déclaré qu’après toutes les expériences de la vie, “dal chawal” est la voie à suivre.

“Jo Alia hai mere life mein, woh dal chawal mein tadka hai, achaar hai, kanda hai, pyaaz hai, sab kuch hai”, a ajouté Ranbir. Il a également dit qu’il n’aurait pas pu rêver d’un meilleur partenaire dans la vie. Certains utilisateurs de Twitter, cependant, semblaient penser que c’était trop d’analogies alimentaires pour décrire son mariage et son partenaire. D’autres ont dit que c’était une référence anodine à son dialogue de film

