Ranbir Kapoor embrasse la future maman Alia Bhatt, Mahesh Bhatt pose avec sa famille à la baby shower de l’actrice

Le mercredi 5 octobre, la future maman Alia Bhatt a organisé une baby shower intime mais somptueuse et les photos de l’occasion sont déjà devenues virales sur les réseaux sociaux. Plus tôt, la sœur de Ranbir Kapoor, Riddhima, et sa mère Neetu ont partagé des photos avec le papa et la future maman de la baby shower d’Alia sur leurs réseaux sociaux. S’adressant à Instagram, Riddhima a partagé une photo de son histoire, qu’elle a sous-titrée “Papa à être”, dans laquelle on pouvait la voir se jumeler avec son frère Ranbir dans des tenues ethniques roses.

Maintenant, dans une nouvelle série de photos, partagées par Ranbir Kapoor Fan Club, Ranbir et Alia ont été capturés en train d’exprimer leur amour et de profiter pleinement de l’occasion. Sur une photo, ils se donnent la main et se concentrent sur Puja. Sur une autre photo, on voit la future maman Alia Bhatt sur les genoux de Ranbir, et ce dernier l’embrassant avec amour. Le père d’Alia, Mahesh Bhatt, a également été capturé en train de poser avec les Bhatt, y compris l’actrice, la mère d’Alia, Soni Razdan, et les sœurs d’Alia, Shaheen et Pooja Bhatt.

Découvrons de nouvelles images







Peu de temps après la publication des photos de la baby shower, elles sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Alia et Ranbir Kapoor se sont mariés le 14 avril 2022, après être sortis ensemble pendant de nombreuses années, à la résidence de Ranbir à Mumbai lors d’une cérémonie intime. Après deux mois de mariage, le couple a annoncé en juin qu’ils étaient tous prêts à embrasser la parentalité. Elle a posté une photo montrant deux lions et un lionceau. Un jour après avoir annoncé sa grossesse, Alia a remercié tout le monde pour ses vœux. Parlant du travail d’Alia, elle a récemment été vue dans le film d’action de science-fiction Brahmastra Part-1 Shiva qui a reçu des réponses positives du public.

Sur le plan du travail, Ranbir sera ensuite vu dans la comédie romantique sans titre de Luv Ranjan avec Shraddha Kapoor. De l’autre côté, Alia fera bientôt ses débuts à Hollywood avec Heart of Stone. On la verra également dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Ranveer Singh.