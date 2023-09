Ranbir Kapoor embrasse Karisma Kapoor et pose avec Alia Bhatt en selfie depuis New York

On peut voir Ranbir Kapoor embrasser Karisma Kapoor tandis qu’Alia Bhatt la serre dans ses bras sur la photo de New York.

Le Kapoor ne manque jamais de nous donner des objectifs familiaux, des photos virales récentes en sont la preuve. Mardi, Karisma Kapoor s’est rendue sur Instagram et a partagé une série de photos de ses vacances à New York. Sur l’une des photos, on peut voir Ranbir Kapoor l’embrasser.

Pendant ce temps, on peut voir Alia Bhatt serrer sa belle-sœur dans ses bras. Cependant, les photos semblent floues. Partageant les photos, Karisma a écrit : « New York Night Out ». Les fans ont réagi aux photos, l’un d’eux a écrit : « Vous avez vraiment besoin d’un meilleur appareil photo. » Le deuxième a dit : « Pourquoi un si mauvais selfie… S’il vous plaît, postez un bon selfie naaa… » Le deuxième a dit : « Est-ce que c’est tendance à publier des photos floues ??? » Le troisième a dit : « Alia a la tête de Buggs Bunny. »

Regarde:





Pendant ce temps, les internautes ont récemment critiqué Ranbir Kapoor après qu’Alia Bhatt ait révélé qu’il lui demandait d’essuyer son rouge à lèvres lorsqu’ils sortaient ensemble. Ils ont qualifié l’acteur de « toxique et contrôlant ». Quelques heures plus tard, Alia Bhatt s’est rendue sur Instagram et a mené une séance « demandez-moi n’importe quoi » et a répondu à plusieurs questions.

Lorsqu’un utilisateur des réseaux sociaux lui a demandé « quelle est la meilleure façon de gérer la toxicité et les critiques ? » L’actrice a répondu : « la critique constructive est la meilleure façon de grandir. Mais les mots destinés à vous blesser ne peuvent blesser que si vous les autorisez. Elle a ajouté : « Personne ne peut vous enlever si vous êtes loin de vous… cultivez une vie si pleine d’amour et de gratitude que la toxicité ne vous atteindra même pas. »

Pour ceux qui ne le savent pas, Vogue India a récemment partagé une vidéo d’Alia Bhatt parlant d’astuces beauté non conventionnelles. Dans la vidéo, elle applique une simple nuance de rose (Pillowtalk), la même couleur qu’elle portait lors de son mariage. Au lieu d’appliquer son rouge à lèvres avec sa main, l’actrice préfère passer ses lèvres sur le rouge à lèvres. Ensuite, Alia efface subtilement le rouge à lèvres pour lui donner une teinte plus naturelle. L’actrice explique la raison derrière cela : » Parce qu’une chose, mon mari… quand il n’était pas mon mari mais quand il était mon petit-ami aussi… il disait ‘efface ça, efface ça’ parce qu’il aime le naturel. couleur de mes lèvres.