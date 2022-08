Ranbir Kapoor dit que ce fut un coup de foudre pour lui ; ne manquez pas la réaction CUTEST d’Alia Bhatt [Watch Video]

M. et Mme Kapoor sont éperdument amoureux l’un de l’autre et cette vidéo en est une grande preuve. Ranbir Kapoor dans sa dernière interaction avec Alia Bhatt a admis que c’était le coup de foudre pour lui et qu’il n’était donc pas difficile pour lui de romancer son personnage Isha à Brahmastra. Et cette déclaration de Ranbir a fait rougir Alia et ne manquez pas son adorable réaction dans la vidéo ici. Alia, qui attend son premier enfant avec son mari Ranbir, s’approche de lui et lui demande : ” Vraiment ? “, et la façon dont il dit oui est tout simplement adorable. Cela fait sauter votre rythme cardiaque pour eux.