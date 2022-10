Ranbir Kapoor devient furieux contre les promotions de Brahmastra, se moque du dialogue Shiva Shiva d’Alia Bhatt – Regardez

Le film à succès d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, Brashmastra, est prêt à être diffusé sur OTT, mais ce dernier n’est pas d’humeur à le promouvoir à nouveau. Mercredi, Alia s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo amusante de son mari. Dans le clip, on voit Ranbir fulminer contre “plus de promotions” pour le réalisateur d’Ayan Mukerji.

Selon le rapport d’ANI, la vidéo raconte Ranbir déclamant sur les promotions, “Nahi bhai hogaya. J’ai fini. J’en ai fini avec les promotions de Brahmastra, j’en ai fini avec Ayan Mukerji,” on voit Ranbir le dire à quelqu’un sur un appel. Ranbir a poursuivi: “Itna toh Alia ne film mein Shiva, Shiva nahi bola hoga. Khud dance karke bhoot ban chuka hun main. Alia ki awaaz baith chuki hai har event pe Kesariya gaate gaate. 150 drone uda diya, 250 laddoo baath diye. Ab kya karu? Sab ke ghar jau, personnellement sabko bolu ‘devi aur sajjano humari film Brahmastra Disney+ Hostar pe arahi hai, s’il vous plaît dekhiye, s’il vous plaît dekhiye.'”

Voir la vidéo







Ranbir a également déclaré qu’il avait d’autres choses importantes dans sa vie en ce moment, comme se préparer à la naissance de son premier enfant. “Le monstre de Brahmastra a frappé hai. Aur ye kya, Ayan ko lagta hai ki Brahmastra ke alawa meri life hi nahi hai. Baap ban ne wala hu mai, un si grand moment dans ma vie”, dit Ranbir Kapoor juste au moment où il est interrompu par l’appel d’Ayan. “Hey Ayan. Nous devons. Ya ya, nous devons promouvoir. Correct. Ya ya, faisons-le. Sabko dekhni padegi Brahmastra, d’accord. D’accord. Oui, monsieur, la lumière arrive”, a déclaré Ranbir quand Ayan l’a appelé. Après avoir déconnecté l’appel d’Ayan, Ranbir a pris un coussin et a commencé à se frapper le visage avec.

Alia a sous-titré le clip en écrivant “Faits concrets”. Brahmastra Part One: Shiva, qui est sorti en septembre 2022, est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse d’Ayan. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna Akkineni. Le film commencera son voyage OTT avec Disney + Hotstar sur 4 novembre