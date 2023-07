Ranbir Kapoor demandant à Alia Bhatt de s’excuser auprès d’une femme dans une vieille vidéo devient virale ; les internautes ont une réponse mitigée

L’ancienne vidéo de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt devient virale, où vous pouvez voir l’acteur de Brahmastra intimider Alia de manière amusante et lui demander de s’excuser auprès de cette femme étrangère, qui vend du thé, et Alia choisit son verre en papier et refuse plus tard boire le thé. Il lui dit de s’excuser, ce à quoi Alia s’excuse auprès de lui alors qu’il lui demande de s’excuser auprès de cette vendeuse. Et les fans ont eu une réponse mitigée à cette vieille vidéo du couple qui est devenue virale ; beaucoup les appellent mignons ensemble, tandis que d’autres n’aiment pas la façon dont Ranbir intimide Alia.

Regardez l’ancienne vidéo de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, où la star d’Animal lui demande de s’excuser, et les internautes ont une réponse mitigée.

Alors que la vidéo devient virale, vous pouvez voir qu’Alia était sur les plateaux de Highway où Ranbir Kapoor était également présent, et les fans pensent que c’est là que leur histoire d’amour a probablement commencé. Un utilisateur a écrit : « C’est probablement là que tout a commencé, lors de la vidéo de promotion du film Imtiaz Ali ». Un autre utilisateur a déclaré: « Il ne l’intimide pas. Il lui enseigne la bonne manière et aussi les bonnes manières ». Ranbir et Alia se sont mariés après cinq ans de relation, et ils ont eu un mariage intime dans leur maison gagnée qui était tout simplement magnifique.

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt font souvent face au radar des médias sociaux, et à plusieurs reprises l’acteur animal a été trollé et choisi pour ses gestes envers Alia pendant la grossesse ou autrement. Il fut un temps où Ranbir a plaisanté sur la prise de poids d’Alia pendant sa grossesse et a été massivement trollé, pour lequel il s’est même excusé plus tard auprès des gens s’ils se sentaient offensés et a précisé que lui et Alia étaient extrêmement froids l’un avec l’autre et donc ils peuvent parler n’importe quoi les uns avec les autres sans crainte de jugements.

Alors que Ranbir a également été accusé d’avoir appelé Alia Bhatt son « dal chawal » peu après son mariage en raison de son célèbre dialogue de son film Yeh Jawaani Hai Deewani, il est clair que RK est la personne la plus mal interprétée, et le fait est qu’il s’en fiche. car il est rare qu’en dépit d’être un acteur de premier plan, il n’ait pas son PR, ce que les internautes s’abstiennent toujours de croire.