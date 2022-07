Ranbir Kapoor danse sur la chanson de Shamshera Ji Huzoor avec la star d’Anupamaa Rupali Ganguly, la vidéo devient virale

Ranbir Kapoor ne ménage aucun effort pour promouvoir son thriller d’action Shamshera et pour la promotion du film, l’acteur Rockstar a visité les décors de Ravivaar avec Star Parivaar où il a exprimé son désir d’avoir une fille. Le futur papa a également suivi les conseils parentaux de la star d’Anupamaa, Rupali Ganguly, qui lui a appris à tenir un bébé et à changer ses couches.

Maintenant, dans une nouvelle bobine partagée par Yash Raj Productions, Ranbir et Rupali sont vus danser sur la chanson Ji Huzoor du film. La superstar de Bollywood et la superstar de la télévision sont vues en train d’interpréter les pas de crochet du morceau accrocheur composé et écrit par Mithoon, et chanté par Aditya Narayan, fils du chanteur légendaire Udit Narayan.

Dès que la vidéo a été partagée par la maison de production, elle s’est propagée comme une traînée de poudre sur la plateforme de partage de photos et de vidéos. Les internautes se sont rendus dans la section des commentaires et ont exprimé leur amour pour les deux acteurs avec des commentaires tels que “Les plus attendus, deux rockstars” et “Wow Rupali madame aap RK ke saath… Superbe!”.





Plus tôt, l’actrice Sarabhai vs Sarabhai avait partagé des photos avec Ranbir sur son compte Instagram en l’appelant son “acteur préféré absolu”. Partageant les photos, elle a écrit : “JE L’AIME (emojis au cœur rouge) Un acteur par excellence, Une superstar terre-à-terre extrêmement humble, Un talent sans pareil, Mon acteur préféré absolu.”





Shamshera présente Ranbir dans le premier double rôle de sa carrière, en tant que personnage titulaire et son fils Balli. Outre Kapoor, le réalisateur de Karan Malhotra met en vedette Vaani Kapoor et Sanjay Dutt dans des rôles principaux avec Ronit Roy, Saurabh Shukla et Ashutosh Rana jouant des personnages importants. Le film sortira en hindi, tamoul et télougou le 22 juillet.