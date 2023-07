Ranbir Kapoor appelle Alia Bhatt une grande boudeuse, voici pourquoi

Ranbir Kapoor est peut-être acteur de profession, mais son autre passion réside dans le football. Pour les non-initiés, l’acteur de Brahmastra est le copropriétaire du club de football de la Super League indienne, le Mumbai City FC. Il est également un grand fan du FC Barcelone. Footballeur passionné, Ranbir est souvent aperçu en train de participer à un bon match de football avec ses collègues célébrités de Bollywood. Mais lorsqu’on lui a demandé lors d’un événement de révéler le nom de la personne avec qui il ne jouerait jamais au football, devinez de qui Ranbir a pris le nom ? Étonnamment, c’était sa femme-actrice Alia Bhatt.

Ranbir Kapoor ne jouera pas au football avec Alia Bhatt

Ranbir Kapoor a récemment lancé son équipe ISL, le nouveau maillot du Mumbai City FC lors d’un événement organisé par Puma India. Dans l’interaction, Ranbir a révélé qu’il ne souhaitait pas jouer au football, opposé à sa bien-aimée, Alia Bhatt. Citant la raison de la même chose, il a partagé que c’était parce que si Alia perdait le jeu, elle « bouderait » toute la journée. « Je pense que je vais choisir ma femme Alia. Parce qu’elle est très compétitive. Et si je la bats, je sais que j’en entendrai parler longtemps et qu’elle va vraiment bouder avec moi. Donc je pense que j’éviterais de jouer avec elle », a déclaré Ranbir. D’un autre côté, si Alia gagnait le match, il s’en réjouirait avec le même enthousiasme, a ajouté l’acteur.

Ranbir Kapoor sur son amour pour le football

Ranbir Kapoor a partagé son amour pour le football et comment cela lui a donné une « identité » pour lui-même. L’acteur a affirmé qu’à l’école, il était un élève « en dessous de la moyenne ». Mais c’est lorsqu’il a rejoint l’équipe de football de son école qu’il a découvert sa propre « personnalité ». « Le sport nous apprend vraiment beaucoup dans la vie. Je me souviens que la première fois que mon nom est apparu dans le journal, c’était parce que j’avais marqué un but dans l’équipe de football inter-écoles de Bombay Scottish », se souvient Ranbir.

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt profitent d’un match de football

Plus tôt en janvier, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont été aperçus en train de profiter d’un match de football entre deux équipes de l’ISL – Mumbai City FC et Kerala Blastars. Comme on le voit, le couple s’est enraciné pour le premier. Le duo a été capturé en train de discuter dans les gradins. Plus tard, une fois le match terminé, ils sont entrés main dans la main dans le stade et ont cliqué sur les images.