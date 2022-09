Ranbir Kapoor-Alia Bhatt voit un solide troisième week-end, frappe Rs 400 crore dans le monde

Collection au box-office de Brahmastra : Brahmastra, qui mettait en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux de Shiva et Isha respectivement, sorti en salles le 9 septembre et après un troisième week-end fantastique au box-office, le film a rapporté Rs 23 crore net à travers l’Inde entre vendredi et dimanche, selon un rapport de l’Hindustan Times. Le rapport mentionne également que le film a connu un troisième dimanche décent à l’étranger et que sa collection totale au box-office mondial s’élève actuellement à plus de Rs 400 crore, devenant ainsi le premier film hindi à le faire depuis la pandémie. Jusqu’à samedi, Brahmastra avait frappé 104 roupies brutes dans des collections à l’étranger qui, ajoutées au chiffre brut indien de 301 crores de roupies, portent la collection à plus de 400 crores de roupies, a rapporté Hindustan Times. Bien que les chiffres officiels du dimanche n’aient pas encore été annoncés par les réalisateurs, une fois qu’ils l’auront fait, la collection totale au box-office du film pourrait légèrement augmenter.

Au box-office national, le film a reçu une réponse phénoménale lors de la Journée nationale du cinéma, après quoi les créateurs de Brahmastra ont décidé de réduire le prix des billets à seulement 100 roupies du 26 au 29 septembre. Après un troisième week-end formidable, le troisième lundi ( 26 septembre) aussi, Brahmastra a réussi à rester fort au box-office et à faire sonner les caisses enregistreuses, grâce à des prix de billets réduits. Selon le rapport, le jour 18, le 26 septembre, Brahmastra a collecté Rs 2 crore. Avec cela, le film aurait réussi à franchir la barre des 250 crores de roupies et à porter la collection nette nationale à 255,87 crores de roupies. Avec cela, Brahmastra a dépassé la collection totale du box-office national de The Kashmir Files qui se situerait à Rs 252 crore.

Alors que Brahmastra connaît une course fantastique au box-office, il est toujours derrière les versions doublées en hindi de RRR et KGF: Chapitre 2 qui ont respectivement collecté Rs 274 crore et Rs 434 crore. Pour mémoire, la version hindi de Brahmastra a frappé environ Rs 234 crore net avec l’argent restant du chiffre total du box-office provenant de versions doublées.

Brahmastra Part One: Shiva est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse basée sur d’anciens astras indiens tels que Jal Astra, Agnyastra et Vanarastra, entre autres, Brahmastra étant l’astra le plus puissant de tout l’univers. Brahmastra met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna Akkineni.

Le film est actuellement dans les salles en 2D, 3D et IMAX 3D en hindi, avec des versions tamoule, télougou, malayalam et kannada présentées par le réalisateur du RRR, SS Rajamouli.