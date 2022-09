Ranbir Kapoor-Alia Bhatt fait face à une protestation contre la remarque de “boeuf” de l’acteur, empêché d’entrer dans le temple de Mahakaleshwar

Les principales stars de Brahmastra, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont été empêchées d’entrer dans le célèbre temple Mahakaeshwar à Ujjain dans le Madhya Pradesh mardi soir par des militants de Bajrang Dal pour les prétendues remarques de l’acteur de Sanju sur la consommation de bœuf qu’il avait faites dans le passé.

Confirmant l’incident, un responsable du poste de police de Mahakaleshwar a déclaré à PTI qu’ils avaient eu recours à la charge de la canne pour disperser les manifestants. Des témoins oculaires ont déclaré que malgré la charge de la canne, les manifestants n’ont pas permis au couple réel d’entrer dans les locaux du temple. Les travailleurs de Bajrang Dal ont lancé des slogans «Jai Shriram» lorsque les acteurs sont arrivés dans les locaux du temple pour prendre le darshan.

“Nous ne leur permettrons pas de prier au temple sacré de Mahakaleshwar, car il y a quelques jours, Ranbir avait déclaré qu’il aimait manger du mouton, du poulet et du bœuf dans des aliments non végétariens”, a déclaré le chef du Bajrang Dal, Ankit Choube, aux journalistes. Même Alia avait dit que ceux qui veulent voir son film Brahmastra devraient regarder tandis que d’autres qui ne sont pas enthousiastes ne devraient pas, a-t-il affirmé. Le responsable de la police a déclaré à PTI qu’ils avaient pris des mesures en vertu de l’article 353 (agression ou force criminelle pour dissuader un fonctionnaire de s’acquitter de ses fonctions) du Code pénal indien contre un militant de droite.

LIRE | Brahmastra : Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna – connaissent leurs personnages dans le film d’Ayan Mukerji

Au milieu de la manifestation, le directeur de Brahmastra, Ayan Mukherjee, a pris le darshan de la divinité, a déclaré le prêtre du temple Ashish Pujari. Le cinéaste s’est également rendu sur son Instagram et a partagé une photo sur laquelle il a été vu assis à l’intérieur des locaux du temple et offrant ses prières.

Avec la photo, il a écrit : “Je me sens très heureux et plein d’énergie d’avoir visité le temple de Mahakaleshwar aujourd’hui. J’ai eu le plus beau darshan. Je voulais faire cette visite pour clore le voyage cinématographique sur Brahmāstra, et pour obtenir toute l’énergie positive et bénédictions pour notre libération.”





L’épopée d’aventure fantastique, qui met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna dans les rôles principaux, devrait sortir en salles le 9 septembre et devrait prendre une énorme ouverture au box-office en voyant la tendance des réservations à l’avance et les estimations de des experts du commerce et des experts de l’industrie.