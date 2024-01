Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Katrina Kaif sont invités à Ayodhya Ram Mandir avant d’entrer ; Amitabh Bachchan et Rajinikanth sont assis au premier rang. Regarder | Actualités bollywoodiennes

Nouvelles Divertissement Bollywood Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Katrina Kaif sont invités à Ayodhya Ram Mandir avant d’entrer ; Amitabh Bachchan et Rajinikanth sont assis au premier rang. Montre

Les célébrations à Ayodhya ont débuté le 16 janvier et culmineront avec l’installation de l’idole Ram Lalla dans le grand temple.

Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Katrina Kaif, Vicky Kaushal entre autres sont présents à Ayodhya Ram Mandir.

C’est un après-midi rempli d’étoiles alors que des célébrités de l’industrie cinématographique indienne se sont rassemblées à Ayodhya pour la cérémonie de consécration du Ram Mandir. La mégastar Amitabh Bachchan, Rajinikanth, Chiranjeevi, Ram Charan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Ayushmann Khurrana, Kangana Ranaut, Vicky Kaushal et Katrina Kaif, entre autres, sont présents à la cérémonie de Pran Pratishtha.

Amitabh Bachchan a été vu arrivant à Ram Mandir, avec son fils Abhishek Bachchan gardant doucement sa main sur son dos alors qu’ils se frayaient un chemin entre leurs sièges. Une fois arrivés aux endroits désignés, Amitabh Bachchan a été vu saluant les invités présents les mains jointes. Il a également rencontré Arun Govil qui était assis près de lui au premier rang.

Rajinikanth a été vu en train d’interagir avec un volontaire avant de prendre place au premier rang, vraisemblablement dans la même rangée que les Bachchan. Il a également interagi avec Anil Ambani avant de s’asseoir. On pouvait également voir dans une autre vidéo Chiranjeevi et Ram Charan, plongés dans une conversation profonde. Dans une autre vidéo, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont été vus assis ensemble, avec la star de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani lui tenant la main. Ils ont été vus assis avec Akash Ambani et sa femme Shloka. Assis juste derrière eux se trouvaient le couple Katrina Kaif et Vicky Kaushal, avec Ayushmann Khurrana et Rajkumar Hirani à côté d’eux. Madhuri Dixit et son mari Sriram Nene étaient assis derrière eux. Avant d’entrer dans le lieu hautement sécurisé, les célébrités ont été invitées à montrer leurs invitations. Une vidéo capture l’événement alors que Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Katrina Kaif, etc. montrent un livre blanc au personnel de sécurité avant d’entrer dans les locaux de Ram Mandir. Les internautes ont applaudi les dispositions de sécurité ainsi que la façon dont les célébrités ont transporté leurs invitations et suivi les protocoles de sécurité. Regardez des vidéos de célébrités de Bollywood lors de la cérémonie Ram Mandir Pran Pratishtha Voir plus

Outre les acteurs et cinéastes, plusieurs chanteurs de Bollywood sont également présents à la cérémonie. Le chanteur-compositeur Shankar Mahadevan, de Shankar Ehsaan Loy, Anuradha Paudwal, Sonu Nigam a chanté Ram Bhajan avant la cérémonie du Pran Pratishtha. «Récemment, PM Modi a dit qu’il aimait l’un des Bhajans composés par moi. C’est une sensation magnifique et je suis très heureux d’être présent ici. J’avais les larmes aux yeux quand j’ai vu le Temple pour la première fois », a déclaré Anu Malik à ANI depuis Ram Mandir. Anu Malik. Anu Malik. Plus de 7 000 personnes figurent sur la liste des invités du temple trust, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, parmi lesquels des politiciens, des célébrités de Bollywood, des joueurs de cricket, des industriels et bien plus encore. Les célébrations à Ayodhya ont débuté le 16 janvier et culmineront avec l’installation de l’idole Ram Lalla dans le grand temple. Le Ram mandir s’étend sur 70 acres et sera ouvert au public après que le Premier ministre Narendra Modi aura fait le pran pratishtha lundi.

Cliquez pour plus de mises à jour et les dernières nouvelles de Bollywood ainsi que les mises à jour sur le divertissement. Recevez également les dernières nouvelles et les gros titres de l’Inde et du monde entier sur The Indian Express.