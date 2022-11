Ranbir Kapoor, Ajay Devgn à Amitabh Bachchan ; jetons un coup d’œil aux noms des maisons de célébrités et à leur signification [Watch Video]

Les maisons somptueuses des célébrités de Bollywood et leur signification : Les célébrités de Bollywood dépensent généralement leur argent dans des articles coûteux tels que de somptueuses et grandes maisons. Leurs bungalows opulents sont des repères d’endroits où les gens veulent aller et qui veulent être comme eux. “Mannat”, le grand bungalow de Shah Rukh Khan à Mumbai, est un point de repère. Toutes les stars ont donné les noms de leurs somptueuses maisons. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont sur le point d’emménager avec sa mère Neetu Kapoor dans leur nouvelle maison, “KrishnaRaj”. Shah Rukh Khan, Ajay Devgn et d’autres superstars ont des bungalows coûteux, et leurs noms et leurs maisons sont également uniques. Voir la vidéo.