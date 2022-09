Ranbir Kapoor aide les gens qui tombent dans l’urgence de le rencontrer ; les internautes s’intéressent à la célébrité de l’acteur de Brahmastra

Le Brahmastra de Ranbir Kapoor a fait de lui une plus grande star. Le garçon Kapoor a été repéré dans la ville et les fans excités sont tombés alors qu’il les rencontrait et les saluait. Bientôt RK est allé les aider car il y avait une foule immense rassemblée pour le rencontrer et ce geste de l’acteur gagne les cœurs. Les internautes font des fouilles sarcastiques sur sa célébrité et le comparent à Shah Rukh Khan et Salman Khan. Ils prétendent qu’il n’est pas la superstar que les gens deviennent fous de lui et prétendent que ce sont tous des fans payés. Un utilisateur a écrit: “Pourquoi ils font tout cela, il n’est pas salman ou shahrukh.” Un autre utilisateur a commenté: “Pourquoi les gens sont même dérangés … cela aussi pour ceux qui ne sont pas inspirants pour eux-mêmes … un grand lol pour les fans sans cervelle.” Ranbir Kapoor est l’une des stars les plus aimées de Bollywood et cette vidéo en est une grande preuve.