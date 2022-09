Ranbir Kapoor admet qu’il est très dépendant d’Alia Bhatt : “Je ne vais pas aux toilettes ni ne mange si je ne le fais pas…”

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se sont mariés le 14 avril après être sortis ensemble pendant près de cinq ans. Leur histoire d’amour a commencé sur les plateaux de Brahmastra et s’est concrétisée lorsque les deux ont échangé leurs vœux lors d’une cérémonie de mariage extrêmement privée devant une cinquantaine d’invités. Dans le film, le personnage d’Alia, Isha, dit que le personnage de Ranbir, Shiva, est incomplet sans elle, tout comme dans la vraie vie.

Lors de leur récent entretien avec Navbharat Times, on a demandé à Ranbir et à Alia s’ils dépendaient également l’un de l’autre dans la vraie vie. À quoi, Ranbir a admis être très dépendant d’Alia car il veut toujours qu’elle soit à ses côtés, ce qui contraste fortement avec le fait qu’il se vante d’être très indépendant et détaché.

“Je me vante beaucoup d’être très indépendante et détachée, mais en réalité, je suis très dépendante d’elle. Je ne vais pas aux toilettes ni ne mange si je ne sais pas où est Alia. C’est très important pour moi de l’avoir à côté de moi. Peu importe si nous ne faisons rien de romantique ou même ne parlons pas, mais elle devrait simplement s’asseoir à côté de moi », a déclaré Ranbir.

Il y a quelques mois, quand Alia est revenue à Mumbai après avoir terminé son travail dans le film hollywoodien Heart of Stone où elle partage l’écran avec la star de Wonder Woman Gal Gadot, Ranbir était venu recevoir sa femme à l’aéroport de Mumbai.

A la sortie de l’aéroport, Alia se précipite vers son mari qui l’attend dans une voiture. Elle s’est écrasée dans ses bras en criant “bébé” d’excitation. Plusieurs fans avaient exprimé leurs sentiments sur les deux retrouvailles après deux mois alors que les deux acteurs s’occupaient de leurs projets respectifs immédiatement après leur mariage.

Pendant ce temps, Ranbir et Alia se prélassent actuellement dans la gloire de leur film récemment sorti Brahmastra qui a réussi à franchir la marque mondiale de Rs 200 crore. Le film présente le couple avec Amitabh Bachchan, Mouni Roy et la superstar Telugu Nagarjuna. Shah Rukh Khan est également vu dans un camée spécial en tant que Mohan Bhargava, qui a une connexion Swades.