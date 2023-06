Ranbir Kapoor à Sara Ali Khan : l’IA réinvente les célébrités de Bollywood en tant qu’écoliers et elles sont si mignonnes

Depuis que l’Intelligence Artificielle existe, elle ne fait qu’évoluer. Maintenant, depuis quelques mois, il a augmenté à un rythme sans précédent. Des personnes utilisant ChatGPT pour écrire des lettres et des applications, aux artistes recourant à MidJourney pour recréer et réimaginer des choses, beaucoup a été fait. Maintenant, l’IA a repris Internet en montrant une série d’images qui dépeignent nos stars préférées de Bollywood en tant qu’enfants. Il présente des images en noir et blanc de stars de Bollywood se faisant passer pour des enfants. Avec l’innocence dans les yeux et les cheveux attachés correctement, les images en ont laissé beaucoup en admiration.