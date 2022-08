Ranbir Kapoor a massivement trollé pour avoir fait honte à sa femme enceinte Alia Bhatt; les internautes disent: “C’est une personne tellement insensible”

Ranbir Kapoor fait à nouveau face à la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux et cette fois pour avoir fait une blague sur la prise de poids de sa femme enceinte Alia Bhatt. En ce moment, une vidéo du couple avec le réalisateur de Brahmastra Ayan Mukerji fait le tour où RK est vu se moquer du gain de poids de sa femme Alia Bhatt. Après Ranbir Kapoor, vous voyez Alia Bhatt expliquer pourquoi ils ne font pas la promotion du film en grande partie et ne sont pas diffusés partout. Alia dit, “Hum log karenge, nous serons partout, la question est pourquoi nous ne sommes pas phailoés et ne commercialisons pas le film partout”, ce à quoi Ranbir interrompt et fait une blague.” Eh bien, je vois que quelqu’un a phailoé, cette blague de la star de Shamshera laisse Alia stupéfaite pendant une seconde et bientôt il lui frotte le dos en disant que c’était une blague et dit qu’elle a phailoé gentiment.

Ranbir Kapoor qualifié d’insensible pour avoir fait une blague sur la prise de poids de sa femme enceinte Alia Bhatt

Alors que la femme a pris la blague avec une pincée de sel, mais les internautes n’épargnent pas Ranbir comme Alia Bhatt l’a fait, et ils l’ont critiqué pour son insensibilité. Beaucoup qualifient l’acteur de Brahmastra d’insensible. Un utilisateur sur Reddit a écrit : ” Euh, ouais. OK. Honnêtement, je ne veux pas pinailler et critiquer Ranbir et Alia à chaque fois, mais principal kya karoon. Ranbir, pourquoi aurais-tu besoin de dire ce commentaire phailoé à l’antenne ? Comme elle a des problèmes d’image corporelle, elle est très enceinte, laissez-la tranquille”. Un autre utilisateur a de nouveau critiqué RK pour son insensibilité, “Ce commentaire phailoé aurait pu être évité, mauvaise tentative de plaisanterie mais mari-femme a chalta hai.”.

Il y a quelque temps, Ranbir a été choisi pour sa blague insensible sur Anushka Sharma pour se moquer de sa santé mentale et prétendre qu’elle avait besoin d’une pilule pour parler et que sa co-star l’appelait une personne pathétique. Avant cela, son commentaire d’appeler sa femme Alia Bhatt ‘dal chawaal’ aussi n’était pas bien passé.