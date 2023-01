Ranbir Kapoor a l’air flamboyant en tant que gangster dans Animal, une vidéo de tournage divulguée laisse les fans ravis: ‘Aag lagegi’

Ranbir Kapoor a été capturé en train de tourner pour le prochain drame d’action de Sandeep Reddy Vanga, Animal. Les fans de l’acteur ont divulgué le tournage d’un film, et ils le traitent de gangster dur à cuire.

La vidéo a capturé une vente d’armes présumée, où Ranbir se dirige vers sa voiture, tirant une bouffée d’une cigarette, et ses hommes sortent des fusils de l’arrière du Range Rover pour livrer l’envoi. Kapoor est synonyme d’affaires et son look promet de mettre en valeur Ranbir comme jamais auparavant. Le fan de Ranbir a partagé la vidéo du tournage et l’a sous-titrée en disant : “Enfin un film de gangster dur à cuire #Animal #RanbirKapoor.”

Voici la vidéo



Les fans de Ranbir sont ravis de son look, et ils appellent Animal un succès assuré au box-office. Un utilisateur a écrit: “Avec le Range Rover noir, il a l’air d’un vrai gangster.. Damm mec.. Aag lagegi ab.” Un autre utilisateur a affirmé: “Cet arc de personnage va être mental.” L’un des internautes a écrit : “ça va être énorme”. Un autre internaute a ajouté : “Chalo kuch to naya dekhne ko milega (Enfin, nous verrons quelque chose de différent).”

Hier, une vidéo de Ranbir Kapoor jetant le téléphone de son fan a laissé les internautes perplexes. Viral Bhayani a partagé la bobine sur son Instagram. Selon la vidéo, Ranbir posait avec l’un des fans, et ce dernier essayait d’obtenir un selfie. Les multiples tentatives ont irrité Kapoor, et il a pris le téléphone de son ventilateur et l’a jeté. Le photographe a posté la vidéo avec la légende : “Shocking Ranbir Kapoor jette le téléphone d’un fan !! #RanbirKapoor #Controversy.”

Voir la vidéo





Animal réalisé par Sandeep Reddy Vanga met également en vedette Rashmika Mandanna, Bobby Deol et Anil Kapoor dans des rôles clés. Animal sortira en salles le 11 août 2023. Le film se heurtera au très attendu Gadar 2 de Sunny Deol.