Ranbir Kapoor a été qualifié d'”homme-enfant” sur Twitter pour avoir déclaré qu’il était “très dépendant” d’Alia Bhatt

Ranbir Kapoor a de nouveau été critiqué pour une remarque faite à propos d’Alia Bhatt lors d’une interview. Ranbir a déclaré à Navbharat Times : « Je me vante beaucoup d’être très indépendant et détaché, mais en réalité, je suis très dépendant d’elle. Je ne vais pas aux toilettes ni ne mange si je ne sais pas où est Alia. C’est très important pour moi de l’avoir à mes côtés. Il a ajouté que cela n’avait pas d’importance s’ils ne faisaient rien de romantique ou même ne parlaient pas, “elle devrait juste s’asseoir à côté de [him].” Alia a ajouté que si elle n’est pas là, Ranbir laisse tout pour la dernière minute.

Twitter n’a pas apprécié les remarques et Ranbir a été qualifié d ‘”homme-enfant”. Des débats ont éclaté parmi les fans et les détracteurs pour savoir si ce qu’il a dit était “romantique” ou un comportement typique d’un “homme-enfant”.

ses fans partagent ce lien sous le tweet comme si cela les aidait. Diarrhée cérébrale seulement. https://t.co/8fIP6vJgX0 — hiver (ils/elles) (@TUKKUSAURUS) 18 septembre 2022

garçon à maman typique https://t.co/HMynTO29Tw – département coq (@2seoklogy) 19 septembre 2022

Twitter est le seul endroit où vos phrases simples et bien articulées sont mal interprétées. vous pourriez dire “j’adore les glaces” et quelqu’un dira “donc tu détestes les gâteaux” https://t.co/Mnx7y29Y8m – cendre ♡ (@ashdiariesx) 18 septembre 2022

Tout à propos de ce gars est tellement pas bien https://t.co/uKJsZ3opGQ — ☃️⁷| ia (@hewwoyoongs) 18 septembre 2022

Tbf sa déclaration pue le syndrome homme-enfant https://t.co/1X5K6Uq5Cz — V. (@ishehzaadaa) 18 septembre 2022

Chaque jour, j’apprends quelque chose sur ranbir kapoor contre ma volonté https://t.co/ho0mxLoGcR — e (@picnicpartea) 18 septembre 2022

Il est vraiment le personnage qu’il a joué dans Ae Dil Hai Mushkil https://t.co/QkFhHO3ksb – • Mme Ranveer Singh Padukone • (@husbandsingh) 18 septembre 2022

Ne soufflons pas sa déclaration hors de proportion. Même si je ne l’aime pas, mais ce n’est pas exactement ce qu’il voulait dire que vous essayez de sous-entendre. https://t.co/fy9LngPHS2 — Raa (@lerngerki) 18 septembre 2022

Ranbir a eu un peu de mal avec Twitter ces derniers temps. Il a fait une blague “phailod” sur Alia, qui a suscité des critiques, et par la suite, les gens ont déterré des clips d’autres moments où il a agi “irrespectueusement” envers ses co-stars, de Katrina Kaif, Anushka Sharma à Ileana D’Cruz. Dans un fil partagé par un utilisateur de Twitter, on pouvait voir Ranbir faire un certain nombre de blagues insensibles, parler de Katrina lors d’entretiens et appeler Anushka “reine de l’anxiété”. D’autres utilisateurs de Twitter avaient également partagé des clips de lui agissant de manière douteuse.

