Ranbir Kapoor a CECI à dire lorsqu’on lui demande s’il veut qu’Alia Bhatt “sacrifie ses rêves” après avoir eu un bébé

Le couple le plus mignon de Bollywood, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, est sur le point de devenir bientôt parent. Le couple qui s’est marié plus tôt cette année a annoncé sa grossesse le mois dernier. La nouvelle de leur grossesse a plongé les fans dans une frénésie. La future maman Alia, qui était occupée à tourner pour ses débuts à Hollywood Heart Of Stone à Londres, est rentrée chez elle hier soir. Son mari Ranbir est allé la chercher à l’aéroport et les fans ne pouvaient s’empêcher de tomber amoureux de leur gentillesse.

Ranbir, qui fait actuellement la promotion de son prochain film Shamshera, a eu une interaction avec les médias au cours de laquelle il a parlé de tout son cœur pour entrer dans cette nouvelle phase de la vie. Shamshera a révélé qu’il ne voulait pas que sa femme Alia Bhatt “sacrifie ses rêves” après avoir eu le bébé.

L’acteur de Brahmastra a déclaré qu’Alia est une star de travail très occupée dans cette industrie cinématographique et qu’il ne veut pas qu’elle sacrifie ses rêves parce qu’elle a un enfant. Il a dit que les deux planifieront une vie équilibrée où ils pourront profiter de leur vie personnelle et professionnelle.

Ranbir a également révélé qu’il souhaitait avoir une dynamique différente avec ses enfants et souhaitait qu’ils soient proches de lui. Sur le plan du travail, Alia sera vue partager l’espace d’écran avec son mari Ranbir dans le film de réalisateur Brahmastra d’Ayan Mukerji. Ranbir sera vu dans Shamshera qui sortira le 22 juillet 2022.