Rana Naidu, Pataal Lok et plus: Abhishek Banerjee submergé par l’amour alors que quatre de ses séries Web figurent dans le Top 10 IMDB

De jeunes artistes talentueux qui hypnotisent le public avec leur talent extraordinaire et la variété de leurs performances sont en demande dans l’industrie cinématographique indienne en pleine croissance. Un tel nom est Abishek Banerjeequ’on ne présente plus. Abhishek est l’un de ces talents artistiques qui a été le favori de tous et le sujet de conversation de la ville en raison de ses performances extraordinaires, l’acteur est devenu une célébrité familiale et a attiré la reconnaissance pour ses performances à la fois en ligne et au théâtre. Il se distingue toujours comme l’interprète le plus prometteur dans le domaine. L’acteur a conquis le cœur des gens avec ses performances dans tous les films dans lesquels il est apparu, de Rue à la version la plus récente de Bhediyaadémontrant son statut d’acteur majeur dans Cinéma indien.

Abhishek Banerjee a continué d’être le favori du public. Il s’est fait remarquer avec le film Stree, dans lequel il a donné une performance impressionnante dans le genre comique. Suite à cela, il est apparu dans Dream Girl et dans des émissions Web à succès comme Pitchers, Mirzapur, Pataal Lok et Rana Naidu, ce qui l’a propulsé au premier plan. L’acteur ne l’a jamais jeté dans un genre spécifique et a donné de splendides performances dans tous les genres de films et de spectacles.

Le site Web réputé IMDB a récemment publié une liste des 50 meilleures émissions Web indiennes, qui comprenait quatre émissions mettant en vedette le nom d’Abhishek Banerjee sous le nom de Pataal Lok, Rana Naidu, Mirzapurand Pitchers. L’acteur s’est senti honoré par cela et a déclaré: « Je suis très heureux de voir quatre de mes émissions les plus appréciées figurant dans la liste. C’est un moment incroyablement fier pour moi. Les personnages que j’ai incarnés dans ces quatre séries étaient très différents les uns des autres. , et c’était la tâche la plus difficile de les jouer, mais j’ai aimé les jouer car ils m’ont exploré en tant qu’acteur. Et je voudrais remercier mon public, ils ont regardé ces performances et ont adoré mon personnage ; parce que je suis ce que je suis, c’est parce que de mes fans et de mon public et sans leur soutien, ce voyage n’aurait pas été possible. » Partageant un fait intéressant sur sa performance très acclamée en tant que Hathoda dans Pataal Lok, il dit : « Ma mère n’aimait pas mon rôle de Hathoda Tyagi dans la série, mais elle adorait mon rôle dans Bhediyaa. »