Rana Naidu, Asur et plus Top 10 des séries Web où les grands noms de Bollywood ont donné des performances exceptionnelles

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit la famille Chavan souffrir financièrement et Omkar les quitter. Plus tard, nous voyons que Savi (Bhavika Sharma)est une fille responsable et prendra soin de sa famille. Elle gérera ses études ainsi que sa famille. Plus tard, nous voyons Aditi Mam admettre enfin Savi à l’Université de Bhosle. Après un long moment, nous voyons Bhavani appeler Savi Jungli Mulgi, comme elle appelait toujours Sai. Eh bien, attendons de voir le twist : Savi réalisera-t-elle son rêve ou non ? De l’autre côté, Shanta Bai appelle Bhavani et lui annonce la bonne nouvelle que la famille a aimé Savi pour le mariage. Savi dira-t-il oui au mariage ? Voyons la tournure et combien de difficultés se dressent sur le chemin du rêve de Savi.

Savi brise la vitre de la voiture d’Ishaan

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que finalement Reeva et Ishaan (Shakti Arora) sont amoureux. Ils se confessent tous les deux leurs sentiments, et maintenant Reeva et Ishaan sont amoureux, et nous voyons une tournure majeure avec Reeva et Ishaan allant dans une voiture, où nous voyons Savi (Bhavika Sharma) briser la vitre de la voiture d’Ishaan, et elle prendra l’aide de lui et atteindre l’Université de Bhosle. Eh bien, nous voyons que le premier examen de Savi a commencé. Eh bien, finalement, ils se rencontrent tous par hasard, et maintenant leur vie va également devenir compliquée. C’est tout le destin. Voyons avec qui ils vont aimer et se marier. Eh bien, le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va être super intéressant et divertissant.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des meilleures émissions de télévision, car nous avons tous vu comment Sai, Virat, Satya et Pakhi ont répandu leur charme dans l’émission. Maintenant, Shakti Arora, Bhavika Sharma et Sumit Singh ont franchi le pas de la charge et diffuseront du divertissement et du drame dans le spectacle. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure à venir.

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit un morceau plus intéressant où l’on peut voir que Savi va se marier à cause de sa pression familiale, mais on voit aussi qu’un malentendu se crée ici quand Ishaan pense qu’il se marie Reeva mais épouse Savi à la place. Ishaan et Savi décident alors de sacrifier leur vie pour le bonheur de leur famille.