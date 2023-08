Rana Daggubati présente ses excuses à Sonam Kapoor, Dulquer Salmaan ; dit que ses « commentaires étaient faux, dit en plaisantant »

L’actrice Rana Daggubati a récemment assisté à un événement du prochain film de Dulquer Salmaan ‘Roi de Kotha’. Une vidéo de l’événement est devenue virale où Rana a été entendue partager un incident sur Dulquer et une actrice de premier plan de Bollywood. Alors que l’acteur n’a mentionné le nom de personne, les internautes ont rapidement conclu que Rana faisait référence à l’actrice Sonam Kapoor et que l’incident provenait du tournage de The Zoya Factor. Écrasant tous les trolls, Rana aujourd’hui s’est adressée à Twitter pour s’excuser auprès de Sonam et de Dulquer et fournir une clarification à ce sujet.

Il a écrit: « Je suis vraiment troublé par la négativité qui a été dirigée contre Sonam en raison de mon commentaires, qui sont totalement faux et ont été signifiés entièrement de manière légère. En tant qu’amis, nous échangeons souvent des plaisanteries ludiques et je regrette profondément que mes paroles aient été mal interprétées. J’en profite pour présenter mes plus sincères excuses à Sonam et Dulquer, que j’estime tous deux. J’espère que cette clarification mettra fin à toute spéculation et à tout malentendu. Merci pour votre compréhension.