Rana Daggubati et sa femme Miheeka Bajaj attendent leur premier enfant ; faire une annonce publique bientôt?

Rana Daggubati s’est marié avec sa copine Miheeka Bajaj aux studios Ramanaidu à Hyderabad en 2020. Le couple a défini des objectifs relationnels avec leur PDA sur les réseaux sociaux. Et si l’on en croit les derniers rapports, Rana et Miheeka attendent leur premier enfant ensemble. Cependant, une confirmation officielle est attendue.

Il n’y a pas si longtemps, Rana avait supprimé tous ses messages de ses comptes de médias sociaux laissant entendre qu’il allait prendre un congé sabbatique du monde virtuel pour se concentrer davantage sur sa vie professionnelle et personnelle. Entre-temps, il y avait aussi des rapports faisant le tour que tout n’allait pas bien entre eux. Cependant, le poste de karwa chauth de Miheeka a mis fin à toutes les spéculations.

Dans son message, Miheeka a été vue exhibant son alliance et avait écrit : “2 âmes, 2 personnes, 2 mains, 1 promesse. Une éternité ensemble. Célébrer l’amour, aujourd’hui et tous les jours. Tu me rends entier !” Et si les informations sur leur grossesse s’avèrent vraies, le couple accueillera bientôt un nouveau membre dans sa famille.

En février, Miheeka avait fêté les 12 ans de Rana Daggubati dans l’industrie du cinéma. Rana a également remercié ses fans, sympathisants et followers et a exprimé sa gratitude pour ses 12 ans. Il était entré dans l’industrie du cinéma avec le film Leader, réalisé par Sekhar Kammula.

Côté travail, Rana animera le deuxième épisode de la série documentaire The Journey of India. Il devrait également collaborer avec trois autres producteurs pour produire conjointement deux films. Les quatre producteurs de l’industrie cinématographique Telugu – D.Suresh Babu, Rana Daggubati, Suniel Narang et Puskur Ram Mohan Rao – ont fait cette annonce conjointe à l’occasion propice de Dussehra.