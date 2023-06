Ramzi Choueiri, célèbre chef libanais, décède à 52 ans

Ramzi Choueiri, un chef libanais qui est devenu un ambassadeur culinaire dans le monde arabe avec des livres de cuisine les plus vendus et une émission de cuisine télévisée innovante qui invitait les téléspectateurs à demander conseil ou à critiquer ses recettes, est décédé le 18 juin à son domicile de Beyrouth. . Il avait 52 ans. Sa sœur, Myriam Shwayri, a confirmé le décès mais n’a donné aucune cause précise. Les médias libanais ont rapporté que M. Choueiri avait eu une crise cardiaque.

Avec une grande personnalité et un humour sournois qui comprenait des références à son ventre en expansion, M. Choueiri a été le chef vedette des médias par excellence du Moyen-Orient pendant des décennies avec une émission qui a débuté en 1994 – avant l’aube des médias sociaux gastronomiques et l’explosion de la cuisine des célébrités. culture.

Au Liban, sa stature de personnalité nationale a été reconnue en 2003 par la Médaille du Mérite, l’une des plus hautes distinctions civiles du pays. Pourtant, il a toujours plaisanté en disant que sa mère le tenait à des normes plus élevées avec la cuisine libanaise.

« Je pense que je dois encore faire des progrès », a-t-il déclaré à un intervieweur plus tôt ce mois-ci.

Pour son émission, M. Choueiri a emprunté la mise en scène simple des programmes de cuisine fondamentaux de Julia Child, Graham Kerr et d’autres : une table de cuisson, un tablier, des casseroles et des ingrédients. Il a également introduit une nouvelle touche dans l’émission « Chef Ramzi », comme il était largement connu. Sa répartie interactive avec les téléspectateurs a atteint une audience quotidienne de plus de 8 millions de personnes à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à son apogée.

Il a ouvert les lignes aux téléspectateurs pour la première fois en 1996 à titre expérimental. « Les appels n’arrêtaient pas d’arriver », raconte-t-il. Il a commencé un dialogue continu qui a duré plus de 2 000 spectacles jusqu’en 2010. De nombreux téléspectateurs voulaient des conseils de cuisine ou une chance de partager leur amour de la cuisine de la région – de l’humble plat de fèves cuites et assaisonnées connu sous le nom de « ful » aux subtilités des friandises de vacances remplies de dattes, appelées « ma ‘amoul’, parfumé à l’eau de fleur d’oranger.

Certains téléspectateurs ont également distribué leurs propres opinions. « Trop de sel », a déclaré l’un d’eux. « Je coupe les oignons plus petits », lui a dit un autre spectateur. Beaucoup étaient fascinés par ses techniques de préparation de plats européens tels que les sauces et les soupes françaises.

« Ce n’est pas seulement de la friture, des oignons et de la viande », a déclaré M. Choueiri au New York Times en 2002. « Je pense que c’est une émission culturelle, sur la nourriture, la cuisine, l’histoire du plat, les vieilles recettes libanaises. »

La portée panarabe de son émission a également nécessité une certaine diplomatie gastronomique. Il a noté les variations régionales des assaisonnements et des styles sur divers plats, tels que le houmous ou les brochettes, et a pris soin d’éviter de donner des origines définies à une recette dans une partie du monde où les cultures et les cuisines se sont mélangées pendant des millénaires. Il savait que ce qu’on appelle « libanais » au Liban peut être appelé « syrien » en Syrie et ainsi de suite.

« Je dis aux gens de ne pas être prisonniers de vos recettes », a déclaré M. Choueiri, dont le nom était parfois orthographié Shwayri ou d’autres variantes. « Il faut laisser son imagination prendre le dessus. »

Il a également respecté les règles diététiques islamiques en n’utilisant pas de vin ou de porc dans l’émission, même s’il a été élevé dans l’orthodoxie grecque et que le vin est monnaie courante sur la scène culinaire libanaise. La politique libanaise, y compris les tensions entre factions profondément enracinées dans le pays, n’était jamais loin non plus.

En 2003, un groupe islamiste a tiré deux roquettes sur le bâtiment de Beyrouth abritant Future Television, le groupe de médias détenu par le Premier ministre de l’époque, Rafiq Hariri. L’attaque a déclenché un incendie qui a ravagé la salle de rédaction et les studios, y compris le plateau de l’émission de M. Choueiri. (Hariri a été tué dans une explosion en 2005 à Beyrouth qui a également tué 21 autres personnes.)

Le lendemain, M. Choueiri a fait son show au milieu des décombres calcinés. « Notre message est celui de la paix », a-t-il déclaré à Reuters en 2008, « la cuisine est un domaine où les gens peuvent s’entendre ».

Les livres de cuisine de M. Choueiri, « Culinary Encyclopedia » (1997) et « The Culinary Heritage of Lebanon » (2002), sont parmi les titres culinaires en langue arabe les plus populaires, avec plus d’un million d’exemplaires vendus, selon la page Web biographique de M. Choueiri. . (Il n’y a pas de données complètes sur les ventes de livres au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais les livres avec quelques milliers de ventes sont considérés comme réussis.) Une version en anglais de ses recettes a été publiée en 2012 sous le titre « The Arabian Cookbook ».

« Il savait traduire dans tous les foyers, libanais ou arabes, la simplicité de la nourriture », a déclaré Joanne Raad, une blogueuse gastronomique libanaise, à « The World » sur NPR. « Donc, il était le package complet. »

Ramzi Choueiri est né le 23 septembre 1971, à Beyrouth. Ses parents étaient les fondateurs de la Fondation Al-Kafaat, un groupe caritatif pour les enfants ayant des difficultés physiques ou des besoins financiers.

M. Choueiri a été envoyé en France pour terminer ses études pendant la guerre civile de 15 ans au Liban, qui a commencé en 1975. Il a étudié l’économie et le droit à l’Université de Lyon, obtenant son diplôme en 1992 tout en faisant des concerts gastronomiques.

« Travailler dans des restaurants et des cafés de 5 heures du matin à midi et suivre des cours de 13 heures à 20 heures », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Il a ensuite étudié les arts culinaires à l’Université de Londres avant de retourner au Liban. En 2018, M. Choueiri a mis sa carrière culinaire de côté pour devenir le directeur général d’Al-Kafaat.

En plus de sa sœur, les survivants incluent sa femme; trois enfants; ses parents, ses deux sœurs et un frère.

Toujours le showman, il a réussi à entrer dans le Guinness World Records à quatre reprises lors d’événements caritatifs : les plus grosses portions de houmous (10 452 kilos, soit près de 23 043 livres) ; taboulé (environ 3 175 kilos, soit 7 000 livres) et falafel (5 173 kilos, soit près de 11 405 livres). Une école primaire en Israël détient actuellement le record du taboulé.

Le quatrième record – 3 438,2 kilos, ou 7 579,93 livres, d’un mélange pita-pois chiche-tahini appelé fatteh – a été réalisé en 2017 avec l’aide d’enfants et de membres du personnel de la Fondation Al-Kafaat de M. Choueiri. Un déjeuner à volonté a suivi.

Les goûts préférés de M. Choueiri ? Tomate de montagne libanaise, une « goutte d’huile d’olive », quelques feuilles de basilic, du fromage libanais et du pain pita frais au sésame.

« C’est mon idéal, dit-il.