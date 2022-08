Ramya Krishnan RÉAGIT au super succès de Baahubali ; “Travaillait sur un film Telugu normal”

Ramya Krishnan est devenue la diva avec Baahubali de Rajamouli dans le cinéma hindi. Personne ne peut imaginer quelqu’un d’autre qu’elle en tant que “Raj Mata Shivgami” car elle l’a réussi dans le rôle avec sa performance stellaire. Alors que Baahubali est à ce jour l’un des films les plus réussis et les plus populaires du cinéma hindi de Rajamouli, il a prouvé qu’il en restait plus avec RRR. Alors que tout le monde lié à Baahubali est devenu une star du jour au lendemain grâce au magnum opus de Rajamouli. Ramya Krishnan admet que le film a atteint des sommets inimaginables car ils n’avaient jamais pensé que ce serait aussi énorme et que tout le monde travaillait sur un film Telugu normal.

Dans sa récente interaction avec Pinkvilla, Ramya Krishnan a fait l’éloge de Baahubali de Rajamouli et a expliqué qu’ils n’avaient jamais pensé que le film serait aussi GRAND. Ramya a déclaré: “Je suis fier de dire que la pan-Inde s’est produite à cause d’un film du sud de l’Inde (Baahubali) et c’est excitant de faire partie de tous ces films pan-indiens et c’est ainsi que cela a évolué”. Elle a en outre révélé à quel point personne ne se doutait que ce film serait si gros, ” Nous travaillions juste sur un film telugu normal et le considérions comme SS Rajamouli, il est l’un des meilleurs cinéastes du pays alors oui de cette façon c’était gros pour nous, mais en tant que film, nous ne savions pas que ça allait être aussi gros et c’était juste la chair de poule après ça”.

Ramya Krishnan sera ensuite vu dans Liger jouer le rôle de la mère de Vijay Deverakonda qui le motive à faire des merveilles dans son combat de MMA. La bande-annonce de Liger a laissé les fans de Ramya Krishnan fascinés par ses prouesses d’actrice. Ramya avait également tenté sa chance à Bollywood mais n’avait pas eu beaucoup de succès, mais aujourd’hui, elle est l’une des meilleures actrices du sud et est extrêmement reconnaissante à l’industrie de lui avoir donné de l’amour et de l’avoir acceptée. Ramya a fait des films avec Shah Rukh Khan, Govinda un plus à Bollywood.