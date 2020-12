INDIANAPOLIS: Le quart-arrière du nord-ouest Peyton Ramsey a grandi autour de la mystique de l’État de l’Ohio, le fils d’un entraîneur de football au lycée de Cincinnati.

Alors que d’autres dans l’État fou de football se réunissaient autour de téléviseurs pour regarder leurs bien-aimés Buckeyes chaque week-end, Ramsey n’était jamais vraiment fan. N’est toujours pas.

Ainsi, samedi, le quart-arrière du n ° 15 Northwestern tentera de plafonner sa carrière universitaire en éliminant le n ° 3 Ohio State de sa perche Big Ten et peut-être en dehors des séries éliminatoires.

J’étais un fan de Notre Dame en grandissant, mais j’étais un fan de Big Ten », a déclaré Ramsey. Ce sera ma cinquième fois à jouer contre eux, ça a toujours été passionnant. Ça a toujours été amusant de sortir et de rivaliser avec les grands.

Même si les quatre premiers essais n’allaient pas exactement dans le sens de Ramsey, tous les quatre pendant qu’il faisait équipe avec Indiana. Lorsqu’il a été transféré dans le Nord-Ouest après la saison dernière, il semblait que Ramsey pourrait en finir avec les Buckeyes (5-0 Big Ten, n ° 4 CFP).

Au lieu de cela, Ramsey a remporté le poste de titulaire et a conduit les Wildcats (7-1) à leur deuxième match de championnat Big Ten en trois ans.

La récompense: un autre rendez-vous avec le champion de la division Est, Ohio State.

Il y a deux ans, les Buckeyes se sont éloignés du nord-ouest tardivement pour assurer une victoire 45-24 et un record scolaire égalant le deuxième titre consécutif. Maintenant, ils sont de retour pour en faire quatre de suite et un autre coup en séries éliminatoires.

Ohio State s’est accroché à la quatrième place du classement pendant des semaines et bien que certains aient soutenu que l’ACC devrait avoir deux équipes dans la deuxième place de Notre Dame et la quatrième place de Clemson Ohio State, Ryan Day insiste sur le fait que son équipe appartient.

Nous avons eu une quantité incroyable de défis, bien plus que quiconque dans le pays, à mon avis », a déclaré Day. À la minute où nous sommes retournés à l’intérieur en novembre, décembre, les numéros (COVID-19) ont juste sauté à travers le toit. Nous avons eu des déceptions, nous avons annulé des matchs, nous avons annulé la saison.

Nous avons des jeunes hommes vraiment talentueux qui sont restés ensemble », a-t-il ajouté. Et si les gens ne peuvent pas voir cela, c’est leur problème.

Et maintenant, tout ce qui fait obstacle, c’est un groupe de demi-offensifs diplômés du secondaire de l’Ohio, Isaiah Bowser et Cam Porter, dont Ramsey et une équipe avide de prouver qu’elle peut réaliser l’impensable.

Étaient vraiment excités », a déclaré Ramsey. Mes coéquipiers sont vraiment excités, les familles vraiment excitées de sortir et de concourir et de s’amuser.

QUESTIONS SUR LE TERRAIN DE HEISMAN

Le quart-arrière de l’état de l’Ohio, Justin Fields, a été nommé joueur offensif de l’année de la ligue, même s’il semble qu’un autre but de pré-saison remportant le trophée Heisman semble irréalisable.

Fields était finaliste l’an dernier et a encore bien joué cette saison, complétant près de 80% de ses lancers avec 15 passes de touché en cinq matchs. et tous les trois de ses interceptions sont venus dans une victoire 42-35 sur le n ° 7 Indiana.

Mais Fields insiste qu’il n’est pas dérangé.

J’ai tendance à me concentrer sur les choses que je peux contrôler, dit-il. Le nombre de jeux ou tout ce qui entre en vigueur en remportant ce prix, je ne peux pas contrôler cela. Ce que je peux contrôler, c’est de faire de mon mieux pour mes coéquipiers et mes frères pour essayer de mettre sur pied un bon match.

S’APPUYER SUR LA DÉFENSE

Ce n’est un secret pour personne pourquoi les Wildcats sont de retour dans le match pour le titre.

Ils comptent sur la défense.

Northwestern a accordé un plus bas niveau de la ligue à 14,6 points par match, seulement 4,1 points en seconde période et est classé parmi les cinq premiers en conférence contre la passe, contre la course et dans l’ensemble.

Et le secondeur de l’année du Big Ten, Paddy Fisher, est l’un des trois Wildcats avec 200 plaqués ou plus en carrière, faisant de Northwestern la seule école de puissance cinq à détenir cette distinction.

COURS DE VIE

Cette saison a été difficile pour tout le monde, mais le garde de l’État de l’Ohio, Wyatt Davis, pense que les rebondissements ont donné aux joueurs une perspective différente de la vie.

J’ai définitivement appris à apprécier davantage le football et la vie elle-même, a-t-il déclaré. Tant de personnes ont malheureusement perdu la vie cette année à cause du COVID. Et puis sur l’autre moitié, l’aspect footballistique, les gens ne peuvent pas jouer après avoir été COVID à cause de la maladie cardiaque. C’est juste fou. Cela m’a rendu plus reconnaissant pour ma vie.

Davis, le joueur de ligne offensive Big Ten de l’année, était l’un des trois joueurs de ligne de l’Ohio State nommés première équipe all-conférence. Les Buckeyes totalisent en moyenne 251 verges au sommet de la conférence par match.

