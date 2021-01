ORLANDO, Floride: Peyton Ramsey a lancé trois passes de touché et a couru pour un score, et la défense n ° 15 des Northwesterns l’a fait tenir dans une victoire 35-19 sur Auburn dans le Citrus Bowl vendredi.

Ramsey, un transfert diplômé, a totalisé 291 verges par la passe et 50 verges au sol pour Northwestern (7-2), qui a remporté son quatrième match consécutif. Ramaud Chiaokhiao-Brown, John Raine et Riley Lees ont réussi des touchés pour les Wildcats, qui ont rebondi après une vilaine défaite contre l’état de l’Ohio le 19 décembre lors du match de championnat Big Ten.

Bo Nix a lancé pour 292 verges pour Auburn (6-5), mais a souvent été frustré par la défense de Northwestern, qui a accordé 15,5 points par match, classé cinquième au pays. Auburn était dirigé par l’entraîneur par intérim Kevin Steele après le limogeage de Gus Malzahn le 13 décembre et il manquait plusieurs joueurs clés.

Les Tigers ont obtenu un score de 14-13 lorsque Nix a frappé Elijah Canion pour un touché de 57 verges au milieu du troisième quart. Mais Ramsey a répondu avec un touché de 30 verges à la fin du troisième quart.

Le secondeur Paddy Fisher, le leader actif des nations pour les plaqués à l’entrée du match, a percé Nix sans gain en quatrième et 1 sur le deuxième jeu du quatrième quart. Cam Porter a eu sept courses sur le trajet qui a suivi, y compris un plongeon d’un mètre dans la zone des buts qui a confortablement placé Northwestern 28-13. Porter s’est précipité pour 98 verges en 33 courses, et l’attaque des Wildcats a terminé avec 457 verges et 25 premiers essais.

Les Tigers n’ont pas réussi à convertir 10 de leurs 11 premiers troisièmes essais, ont échoué lors de leurs deux premiers essais de quatrième essai et ont rassemblé 361 verges et 18 premiers essais. Pour le match, les Tigers étaient 2 sur 13 sur les troisièmes essais.

Ramsey a mis Northwestern devant 14-0 sur des passes du TD au premier quart de 35 verges à Chiaokhiao-Brown et 6 verges à Raine. Sa dernière passe de touché, à Lees, a mis les Wildcats devant 35-13 au milieu du quatrième quart.

Les deux équipes étaient sans contributeurs majeurs en raison de COVID-19[feminine protocoles, blessures et opt-outs. Le demi offensif d’Auburn, Tank Bigsby, n’a pas fait le déplacement pour des raisons médicales, et Anthony Schwartz et le demi défensif Roger McCreary ont choisi de se préparer pour le repêchage de la NFL.

COACH ANCIEN ET NOUVEAU

Le match était le dernier de la carrière d’entraîneur de 51 ans du coordonnateur défensif de 73 ans Mike Hankwitz, qui a passé les 13 dernières saisons à Northwestern. Hankwitz a participé à 400 victoires tout au long de sa carrière dans neuf écoles et a été le coordinateur défensif de l’équipe du championnat national du Colorado en 1990.

Bryan Harsin, embauché à Boise State pour remplacer Malzahn, était sur le terrain avant le coup d’envoi et a regardé le match depuis une suite.

LE TAKEAWAY

Auburn: Harsin aura beaucoup de talent pour construire son attaque avec Nix et Bisby attendus la saison prochaine.

Nord-Ouest: L’entraîneur Pat Fitzgerald a établi les Wildcats comme un prétendant constant dans le Big Ten et l’avenir devrait être brillant malgré la perte de Hankwitz et de plusieurs joueurs clés. La première priorité pour Fitzgerald: trouver un remplaçant pour Ramsey, qui a connu une solide saison après son transfert d’Indiana.

SUIVANT

Auburn: Ouvre sa saison à domicile contre Akron le 4 septembre.

Northwestern: accueille le 4 septembre son rival Big Ten, Michigan State.

___

