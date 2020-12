THOUSAND OAKS, Californie: Jalen Ramsey pensait avoir fini de jouer à DeAndre Hopkins deux fois par saison lorsqu’il a été échangé aux Rams de Los Angeles.

Mais comme la couverture que le coin arrière est habitué à distribuer, Ramsey Hopkins ne semble pas pouvoir trembler.

Je le suis à travers les matchs, il m’a suivi jusqu’à la division, semble-t-il, a déclaré Ramsey vendredi.

Ramsey renouvellera sa rivalité amicale avec Hopkins lorsque les Rams affronteront les Cardinals de l’Arizona dimanche. Ce sera le huitième match entre les deux, mais le premier en dehors de l’AFC Sud.

Ramsey a passé quatre saisons avec Jacksonville avant d’être séparé des Rams (7-4) en octobre 2019. Hopkins a été échangé contre les Cardinals (6-5) en mars après sept saisons à Houston.

Nous avons eu de bons combats, a déclaré Ramsey. J’en ai gagné quelques-uns, il en a gagné et, plus important encore, l’équipe dans laquelle j’étais a remporté certains de ces matchs. Malheureusement, nous avons également perdu certains de ces matchs, et c’est ce qui compte en fin de compte, pour que l’équipe gagne.

Les Jaguars sont allés 2-5 dans ces matchs, mais Ramsey avait tendance à bien faire dans sa mission individuelle. Il a réussi 27 plaqués, défendu 12 passes, effectué une interception et récupéré un échappé. Hopkins a réussi trois touchés, atteignant 100 mètres une seule fois lorsque Ramsey était secondaire à Jacksonvilles.

Bien que la familiarité du jeu diviseur puisse causer du mépris, en particulier lorsque le franc-parler Ramsey est impliqué, sa relation hors-terrain avec Hopkins a été cordiale.

Nous sommes cool, bien sûr, a déclaré Ramsey. Mais nous ne serons pas dimanche. Dimanche, nous allons concourir. Je vais essayer de garder ça bas pour mon équipe et il essaiera de faire de gros morceaux pour leur équipe. Cela nous a également donné un respect mutuel. À cause de l’état d’esprit. On peut se calmer sur le terrain. Nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre en dehors du jeu, mais quand il est temps de jouer, quand il est temps d’attacher nos mentonnières et de jouer pour notre équipe, aucun de nous ne retiendra quoi que ce soit.

Ramsey a été limité dans la perte des Rams 23-20 à San Francisco la semaine dernière en raison d’une blessure à la hanche qui a éclaté pendant les échauffements. Il a joué 50 des 72 clichés défensifs, mais l’entraîneur Sean McVay a déclaré que Ramsey était de retour à pleine puissance et devrait voir sa charge de travail habituelle contre les Cardinals.

Cela ne signifie pas que Ramsey suivra Hopkins dans chaque pièce.

Vous ne voulez certainement pas être si prévisible qu’il ne fasse que voyager avec DeAndre toute la journée, a déclaré McVay. Les deux ont beaucoup de respect l’un pour l’autre. Ils sont deux des meilleurs au monde dans ce qu’ils font.

Hopkins a montré cette capacité d’élite lorsqu’il a attrapé le Hail Murray pour battre Buffalo lors de la semaine 10, mais c’était la seule lueur d’espoir dans un novembre par ailleurs terne. En soustrayant cette capture de touché de 43 verges, les 19 autres réceptions de Hopkins n’ont produit que 220 verges le mois dernier sans marquer, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’avait pas grand-chose à dire sur ses retrouvailles avec Ramsey.

Cela a laissé les autres parler de la confrontation attendue dans un jeu crucial de NFC West.

Je vais certainement faire surveiller mon pop-corn depuis les coulisses, a déclaré le demi de coin du Cardinal Patrick Peterson. Ce sera une autre bataille titanesque.

REMARQUES: DT Sebastian Joseph-Day est discutable de jouer contre les Cardinals en raison d’une blessure à la hanche. Joseph-Day, qui est revenu à l’entraînement sur une base limitée vendredi, mène l’équipe avec 25 plaqués en run play. Les Rams ont re-signé LB Jachai Polite dans leur équipe d’entraînement après avoir libéré des renonciations. Polite, un choix de troisième ronde des Jets de New York en 2019, a disputé 11 matchs avec Los Angeles cette saison.

