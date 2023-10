Le gardien Aaron Ramsdale a déclaré qu’il « souffrait et souffrait » après avoir perdu sa place dans le onze de départ d’Arsenal au profit de David Raya, mais a insisté sur le fait que lui et son coéquipier étaient en bons termes.

Ramsdale était le premier choix d’Arsenal dans les buts depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2021 et a disputé les 38 matchs de Premier League la saison dernière, mais il a été mis sur le banc pour les quatre derniers matchs de championnat du club du nord de Londres en faveur de Raya, arrivé en prêt de Brentford en août. .

« Je pense que parce que c’est l’une des premières fois que cela se produit, la situation a été difficile », a déclaré Ramsdale aux journalistes.

« Que ce soit moi ou David qui jouons, nous devons être capables de simplement nous concentrer et de jouer, mais en même temps, c’est un gros titre étrange. Nous devons y faire face et c’est ce que nous faisons. Si nous ne le faisions pas », Cela ne marcherait pas, nous travaillons très bien ensemble professionnellement.

Aaron Ramsdale a été nommé sur le banc des remplaçants pour les quatre derniers matches de championnat d’Arsenal, l’entraîneur-chef Mikel Arteta sélectionnant David Raya à sa place. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

« Il y a des jours où j’arrive et je suis déprimé à cause de la situation et il vient me chercher et pour une raison quelconque, il peut y avoir un jour où il est déprimé et même si je souffre et souffre de ne pas jouer, je dois me lever. et être capable de le pousser.

Ramsdale a été appelé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour le match amical de ce mois-ci contre l’Australie et les qualifications pour l’Euro 2024 contre l’Italie, mais le joueur de 25 ans n’a participé à aucun des deux matchs.

« Pour moi, je dois réintégrer l’équipe de mon club pour continuer à être sélectionné [for England] et continuez à donner mal à la tête au manager parce que si je ne le fais pas, alors c’est une décision plus facile pour lui », a ajouté Ramsdale.

« C’est [a worry]c’est la première fois que je me retrouve dans cette situation. »

Arsenal, deuxième de Premier League, se rendra samedi pour affronter Chelsea.