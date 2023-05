Ramsdale proche d’un nouveau contrat à long terme avec Arsenal – sources

Aaron Ramsdale est sur le point de conclure un nouveau contrat à long terme avec Arsenal, ont déclaré des sources à ESPN.

Le gardien de but de 24 ans a encore deux ans sur son contrat existant, mais le club tenait à le récompenser pour son rôle de premier plan dans leur poussée inattendue vers le titre de Premier League avec une amélioration significative de son accord de 60 000 £ par semaine (75 735 $). .

Ramsdale a commencé les 35 matchs de championnat cette saison, gardant 13 feuilles blanches – seul David de Gea (15) de Manchester United a enregistré un nombre plus élevé.

Il a de nouveau excellé lors de la victoire 2-0 de dimanche à Newcastle United, qui a ramené Arsenal à moins d’un point du leader Manchester City, bien qu’il ait joué un match de plus.

Une annonce officielle sur l’accord de Ramsdale est attendue prochainement et sa montée en puissance est un changement radical par rapport à la négativité autour de son déménagement à l’été 2021.

Ramsdale est arrivé de Sheffield United pour un montant initial de 24 millions de livres sterling (30,29 millions de dollars) pour faire face à une réaction de certains supporters. Le gardien de but a déclaré plus tard qu’il avait désactivé les commentaires sur ses publications Instagram et Twitter pour éliminer les trolls en ligne avec « des idiots me disant de ne pas signer, des menaces essayant de me faire peur en disant » nous savons où vous habitez « ».

Cependant, Ramsdale a rapidement usurpé Bernd Leno comme premier choix et a conquis les supporters d’Arsenal avec son énergie, son enthousiasme et sa qualité – une transformation encore aidée par le gardien de but et son père, Nick, devenant les stars du documentaire Amazon : Tout ou rien sur Arsenal. sorti l’année dernière.

Aaron Ramsdale a remporté trois sélections en Angleterre grâce à sa forme impressionnante pour Arsenal. Julian Finney/Getty Images

Ramsdale est également devenu un international anglais depuis qu’il a rejoint Arsenal, remportant trois sélections à ce jour, et Arsenal tient à lier le noyau de son équipe avec l’ailier Bukayo Saka également sur le point de conclure un nouveau contrat.

ESPN a rapporté en février qu’un accord était proche et des sources ont déclaré que le club confirmerait probablement le nouveau contrat du joueur de 21 ans avant la fin de la saison.

Gabriel Martinelli étant également lié à un nouveau contrat, le club est en pourparlers avancés avec le défenseur central William Saliba sur de nouvelles conditions.

ESPN a rapporté en janvier qu’Arsenal intensifiait les discussions avec Saliba après avoir rejeté leur offre la plus récente, mais le manager Mikel Arteta a offert un pronostic beaucoup plus optimiste en parlant de la situation vendredi dernier.

« Évidemment [technical director] Edu et le conseil d’administration sont au top de chaque négociation concernant de nouveaux contrats et maintenant nous faisons tout ce que nous pouvons pour le faire au bon moment au bon moment », a-t-il déclaré. « La communication et la relation sont super. C’est une question de timing, je pense. Rien d’autre. »