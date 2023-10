Le gardien d’Arsenal, Aaron Ramsdale, a affirmé qu’il « souffrait » après que Mikel Arteta l’ait laissé tomber sur le banc. Le gardien anglais était auparavant un pilier de la formation de départ du club du nord de Londres. Il a effectué 52 départs consécutifs en Premier League de mars 2022 au mois dernier.

La position de Ramsdale dans l’équipe a été menacée lorsque David Raya est entré dans la mêlée pendant la période de transfert estivale. L’ancien gardien de Brentford est arrivé à la mi-août dans le cadre d’un premier accord de prêt. Cette décision a choqué de nombreux fans et experts du monde entier. Après tout, Ramsdale s’est avéré être une signature de qualité pour Arsenal depuis son arrivée en 2021.

Néanmoins, Arteta a favorisé Raya ces dernières semaines. Cette décision a placé Ramsdale sous la loupe des médias britanniques. Les caméras de télévision se tournent rapidement vers le gardien anglais à chaque fois que Raya fait quelque chose sur le terrain. Ramsdale a même été ridiculement ridiculisé pour avoir encouragé son coéquipier après que Raya ait effectué un arrêt de qualité contre son rival Tottenham Hotspur.

Le duo de gardiens de but entretient certes de bonnes relations

Malgré la baisse, Ramsdale insiste sur le fait qu’il entretient de bonnes relations avec Raya. Cependant, il a admis qu’il « souffrait » de ne pas jouer avec son équipe. « Nous travaillons très bien ensemble sur le plan professionnel », a déclaré Ramsdale aux journalistes.

« Nous nous poussons à l’entraînement et il y a des jours où j’arrive et je suis déprimé à cause de la situation et il vient me chercher. Et pour une raison quelconque, il pourrait y avoir un jour où il est déprimé et même si je souffre et souffre de ne pas jouer, je dois me lever et être capable de le pousser.

Ramsdale reste concentré même s’il est assis sur le banc d’Arsenal

Bien que Ramsdale souhaite jouer plus souvent, il a affirmé que le duo dynamique devait se concentrer sur le travail à accomplir. « Que ce soit moi ou David qui jouons, nous devons être capables de simplement nous concentrer et de jouer, mais en même temps, c’est un gros titre étrange », a poursuivi Ramsdale.

« C’est un problème sur lequel nous travaillons en tant que club et c’est un problème que le manager nous propose et nous devons y faire face. C’est ce que nous faisons.

Arsenal reviendra à l’action ce week-end après la récente trêve internationale. Les Gunners devraient traverser Londres pour affronter Chelsea le samedi 21 octobre. Raya devrait être dans le but pour le match, mais Ramsdale pourrait avoir sa chance quelques jours plus tard. Arsenal affrontera Séville lors d’un match de Ligue des champions le mardi 24 octobre.

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité