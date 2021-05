Rams GM qui a COVID travaille dans un garage, exclu du pad Malibu de l’équipe

Alors que les Rams de Los Angeles étaient finalement prêts à entrer dans le chronomètre vendredi après être restés inactifs le premier jour du repêchage de la NFL, Les Snead a doublé sa dose d’Advil et a continué ses activités de sélection des joueurs et de manœuvres sur le tableau de repêchage.

Le directeur général des Rams, qui a été testé positif au COVID-19 quelques heures seulement avant le début du repêchage de trois jours jeudi, peut frapper du bois et probablement remercier le premier vaccin de vaccination qu’il a eu récemment, que ce n’était pas pire. Snead a déclaré qu’il avait contracté le virus d’un employé anonyme des Rams.

« Juste avant le repêchage (jeudi), j’ai pris ma dose d’Advil et je me sentais vraiment bien », a déclaré Snead lors d’une conférence Zoom vendredi soir. « Aujourd’hui, je me suis réveillé et je savais que j’avais le virus. Laisse-moi le temps. J’ai pris deux doses au lieu d’une. J’ai programmé ma journée. ‘D’accord, je vais vraiment me sentir mal jusqu’à …’ Je le pense avait 11 ou 12 ans. Puis à 12 ans, j’ai pris de l’Advil et j’ai commencé à me sentir vraiment bien. J’ai de la chance de cette façon. «

Snead parlait depuis le garage de sa maison, qu’il a converti en bureau à domicile et salle de musculation – et maintenant une chambre temporaire alors qu’il est exclu du reste de la maison.

L’entraîneur des Rams Sean McVay faisait également partie de la conférence Zoom qui a suivi les sélections du receveur large de Louisville Tutu Atwell (57e au total) et du secondeur de Caroline du Sud Ernest Jones (103e). McVay était accroché à « The Rams House » – un pad chic à Malibu que l’équipe a mis en place comme son quartier général provisoire.

« Il a l’air trop beau pour avoir un COVID », a plaisanté McVay, qui était en contact étroit avec Snead au début de la semaine mais qui a été testé négatif pour le coronavirus. « Il fait semblant. Mec, il voulait juste rester à la maison et faire son spiel qu’il a fait l’année dernière. Il a l’air trop en bonne santé pour avoir COVID en ce moment. »

L’année dernière, comme les décideurs de toute la ligue, Snead et McVay ont travaillé à distance depuis leur domicile alors que la NFL organisait un repêchage entièrement virtuel et interdisait aux équipes de travailler depuis leur quartier général et les salles de combat habituelles, par mesure de sécurité alors que la pandémie gagnait. vapeur. De toute évidence, face à la situation de Snead, les Rams ont pu s’appuyer sur les ajustements effectués l’année dernière pour l’accès à distance.

Comme Snead l’a souligné, l’élément le plus essentiel consistait à sécuriser des connexions Wi-Fi fiables, y compris un système de sauvegarde, qui permettait au directeur général, à l’entraîneur et aux autres membres du personnel clé de fonctionner comme s’ils étaient dans la même pièce, en examinant les projets de tableaux et les vidéos des prospects. et des conférences en permanence.

« L’année dernière nous a probablement poussés à faire le projet de maison », a déclaré Snead. « Vous saviez que vous pouviez emmener le spectacle sur la route du point de vue de la technologie. Notre groupe informatique, ils peuvent voter contre le repêchage. Ce sont eux qui ont porté le fardeau. Je leur donne aussi du crédit, car il y avait un élément d’un audible en ce sens que lorsque Sean et moi sommes entrés en contact étroit au début de la semaine, nous savions que nous allions faire des tests tous les jours et que vous étiez à une frappe de tout d’un coup, non seulement vous installez le projet de maison, mais aussi mon garage.

«Au moment où nous parlons maintenant, c’est probablement ainsi que Sean et moi-même discutons, et quelques autres, pendant le repêchage. Nous parlons de joueurs, nous surveillons les tableaux, nous avons le même ordinateur. aussi près que possible d’être dans la même pièce. «

Alors que la NFL a fait une déclaration majeure sur l’intention de revenir à la normale en organisant le repêchage à Cleveland (et en permettant aux équipes de repêcher à nouveau depuis leurs salles de guerre) tout en envisageant une saison régulière jouée avec des stades pleins, le problème de Snead a rappelé que même avec des vaccinations généralisées et une diminution des cas de COVID-19 dans de nombreuses régions du pays, la pandémie reste une menace sérieuse. Il n’est pas temps de baisser la garde.

Jeudi, Snead a reconnu que son cas, avec des symptômes bénins, ne correspondait pas au sort de tant de ceux qui ont le plus souffert du coronavirus qui a coûté la vie à plus de 575000 Américains et à plus de 3,1 millions dans le monde.

Le moment choisi pour son affaire a évidemment frappé dans un autre sens. Pendant les centaines de fois sur plusieurs mois, on a demandé à Snead comment le COVID-19 affectait ce repêchage de la NFL, l’homme responsable de la gestion du repêchage des Rams a été frappé le premier jour du repêchage – ce qui est comme Noël pour les GM.

Il n’a pas fallu longtemps aux Rams pour être occupés jeudi avec le travail informatique dans le garage de Snead, qui a été précédé d’un nettoyage en profondeur par une équipe en combinaison de protection contre les matières dangereuses.

«J’étais dans la cour», a déclaré Snead, se référant à sa position pendant que le garage était désinfecté. « Mais gêné de sortir parce que tous les voisins passaient et voyaient ces trois à quatre personnes en combinaison de protection contre les matières dangereuses entrer et sortir du garage. »

Snead a déclaré qu’il avait transféré son bureau à domicile dans le garage il y a des mois après que ses enfants ont repris son bureau à domicile – avec la vitesse Wi-Fi renforcée installée pour le projet de l’année dernière – en tant que quartier général pour les cours virtuels.

«Ils ont fini par penser que c’était l’endroit le plus cool pour faire l’école», a déclaré Snead.

Et maintenant, il n’y a aucun moyen que Snead, marié à l’ancienne journaliste du NFL Network Kara Henderson, puisse avoir ce bureau en particulier s’il le voulait.

«Pour le moment, Kara ne me laissera pas entrer dans la maison», dit-il. « De la nourriture et de l’eau du garage et j’ai eu une belle salle de musculation ici. Donc, c’est tout ce dont un gars pourrait vraiment avoir besoin. »

Snead peut démontrer une capacité d’adaptation, mais certaines choses semblent ne jamais changer. Pour la cinquième année consécutive, les Rams n’ont pas eu de choix de première ronde au repêchage. Compte tenu de la propension de Snead à négocier avec des joueurs confirmés, tels que le demi de coin Jalen Ramsey et le nouveau quart-arrière Matthew Stafford, LA ne devrait pas avoir un autre choix de premier tour avant 2024.

Pourtant, avec le facteur COVID-19 de Snead, il a toujours fait l’actualité au moment du lancement du projet. Henderson a taquiné que cela pourrait être lié au fait qu’il est un enfant unique, cherchant à attirer l’attention.

Snead a dit qu’elle lui avait dit: « Ils trouvent en quelque sorte un moyen de devenir toujours pertinent, même si vous n’avez pas de choix de premier tour. »