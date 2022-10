Rams de Los Angeles 9-24 49ers de San Francisco: Deebo Samuel joue alors que les Niners battent les champions en titre du Super Bowl | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Deebo Samuel a capté six passes pour 115 verges, dont un score de 57 verges, et Talanoa Hufanga a renvoyé une interception de 52 verges pour un touché pour voir les 49ers de San Francisco remporter une victoire pratique de 24-9 contre le champion en titre Rams de Los Angeles lundi Foot de nuit.

Histoire du jeu

Jimmy Garoppolo a complété 16 des 27 passes pour 239 verges et un touché, tandis que Jeff Wilson Jr. s’est précipité pour 74 verges et un score alors que San Francisco (2-2) a remporté son septième match consécutif de saison régulière contre les Rams (2-2 ).

Bien sûr, Los Angeles avait remporté la plus grande et la plus récente rencontre entre les deux équipes, battant les 49ers lors du match de championnat NFC de la saison dernière en route pour remporter le Super Bowl.

Bien sûr, Los Angeles avait remporté la plus grande et la plus récente rencontre entre les deux équipes, battant les 49ers lors du match de championnat NFC de la saison dernière en route pour remporter le Super Bowl.

Les Niners ont pris leur revanche lundi soir, avec une défense dominante limitant l’attaque explosive des Rams à seulement neuf points, Nick Bosa et Samson Ebukam renvoyant chacun deux des sept sacs de San Francisco dans la nuit. Bosa mène maintenant la NFL avec six sur la saison en quatre semaines.

Matthew Stafford a réussi 32 des 48 passes pour 254 verges et en a choisi six à Hufanga au quatrième quart pour glacer la victoire des 49ers.

Cooper Kupp a capté 14 passes, son meilleur en carrière, pour 122 verges, tandis que l’ailier rapproché Tyler Higbee a réussi 10 prises pour 73 verges, mais les Rams n’ont pas pu trouver la zone des buts et ont distribué exclusivement des buts sur le terrain, Matt Gay en donnant trois.

Hufanga a fait son gros jeu lorsque Stafford tentait de rallier les Rams après un déficit de huit points au quatrième quart. La sécurité de deuxième année de San Francisco, anticipant que Stafford chercherait Kupp, a sauté la route et a renvoyé l’interception à 52 mètres pour le TD.

Hufanga a fait son gros jeu lorsque Stafford tentait de rallier les Rams après un déficit de huit points au quatrième quart. La sécurité de deuxième année de San Francisco, anticipant que Stafford chercherait Kupp, a sauté la route et a renvoyé l'interception à 52 mètres pour le TD.

Plus tôt, après que LA ait ouvert le score avec le premier FG de 39 verges de Gay, les 49ers ont avancé grâce à un touché de 32 verges de Wilson.

Gay a marqué un autre panier de 29 verges avec un peu plus de six minutes à jouer dans la mi-temps, avant que Samuel n’étende l’avance de San Francisco avec son score sensationnel de 57 verges en rattrapage et en course – brisant les tacles de Taylor Rapp et Jalen Ramsey alors qu’il se frayait un chemin vers la zone d’extrémité.

Les deux équipes ont marqué quelques autres buts sur le terrain en seconde période, bien que Robbie Gould ait raté une deuxième tentative qui aurait encore augmenté l’avantage des 49ers, avant que le match ne soit finalement mis au lit par Hufanga – les quatrièmes 49ers en ont choisi six dans leur dernier six matchs de saison régulière contre les Rams – au milieu du quatrième quart.

Leaders des statistiques

Béliers

Dépassement : Matthew Stafford, 32/48, 254 verges, 1 INT

Rushing: Darrell Henderson Jr, sept courses, 27 verges

Réception : Cooper Kupp, 14 attrapés, 122 verges

49ers

Passe : Jimmy Garoppolo, 16/27, 239 yards, 1 TD

Rushing: Jeff Wilson Jr, 18 courses, 74 yards, 1 TD

Réception: Deebo Samuel, six attrapés, 115 yards, 1 TD

Résumé de la notation

Ce qu’ils ont dit… ‘Casser des tacles, c’est ce que je fais’

Receveur large des 49ers, Deebo Samuel : “Chaque fois que j’ai la chance de mettre le ballon entre mes mains, c’est ma mentalité d’essayer d’en faire un gros jeu – c’est une seconde nature pour moi en ce moment.

“C’est juste la vision. Je pense que je vois assez bien le terrain et que j’y vais et que je brise les tacles et que je fais ce que je fais.”

Ailier défensif des 49ers, Nick Bosa : “Je pense [our defense] c’est le meilleur de la ligue. C’est un peu notre état d’esprit chaque année, et cette année nous avons le personnel pour le faire. Non pas que nous ne l’ayons pas fait dans le passé, mais seuls les trois niveaux sont des joueurs d’élite.”

L’entraîneur-chef des Rams, Sean McVay : “L’histoire de la nuit d’un perceptif offensif était des blessures auto-infligées.

“C’est juste au-dessus des erreurs de cou où nous ne faisons pas les choses dont nous sommes capables et je m’attends à ce que nous soyons meilleurs que cela.”

Et après?

La cinquième semaine de la NFL démarre avec les Colts d’Indianapolis (1-2-1) se rendant aux Broncos de Denver (2-2) le Thursday Night Football, les deux équipes cherchant à rectifier un début de saison incohérent. Regardez le match en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h20 le vendredi matin.

Quant aux 49ers, ils rendent visite aux Panthers de la Caroline (1-3) en difficulté dimanche à 21h05, tandis que les Rams cherchent à retrouver le chemin de la victoire en accueillant les Cowboys de Dallas (3-1) à Los Angeles. à l’arrière de trois victoires consécutives, celle-ci commençant à 21h25 dimanche.

