Rampant Napoli Crush Juventus 5-1 pour déplacer 10 points d’avance

Les rêves de Napoli d’un premier titre de Serie A depuis l’époque de Diego Maradona sont plus vivants que jamais après avoir battu la Juventus 5-1 vendredi et avoir avancé de 10 points au sommet.

L’équipe fluide de Luciano Spalletti a une fois de plus été ravie d’une performance remarquable contre ses anciens rivaux pour asseoir son autorité sur une course au titre qui ressemble de plus en plus à une affaire à une seule équipe.

Victor Osimhen a porté son total de championnat pour la saison à 12 avec un but dans chaque mi-temps tandis que Khvicha Kvaratskhelia, Amir Rrahmani et Eljif Elmas ont marqué les autres buts des hôtes pour étendre leur avantage sur la Juve et l’AC Milan.

Les champions de Milan peuvent réduire l’écart à sept points avec une victoire à Lecce samedi, mais la façon dont Napoli a traité la Juve était le dernier signal que le plus grand club du sud de l’Italie est la vraie affaire et prêt à mettre fin à une attente de 33 ans pour une couronne de ligue. .

Kvaratskhelia et Osimhen ont été dévastateurs en attaque, la paire se fixant les buts de l’autre et causant des ravages plus ou moins dès le premier coup de sifflet contre une équipe qui, avant vendredi, n’avait concédé que sept buts en championnat en 17 matches.

“Ce fut une nuit brillante”, a déclaré Osimhen à DAZN.

« Je suis content pour l’équipe et je suis aussi content d’y avoir contribué avec deux buts et une passe décisive. Nous voulons garder cette dynamique.

“La route est encore longue, nous voulons juste continuer à gagner nos matchs… à la fin de la saison, je pense que nous avons de bonnes chances.”

La Juve était entrée dans le match dans un Stadio Maradona plein à craquer sur une série de huit victoires consécutives dans lesquelles elle n’avait pas concédé, ce qui en faisait des prétendants au titre malgré un début de saison lamentable.

Au lieu de cela, l’équipe de Massimiliano Allegri a quitté Naples la queue entre les jambes après avoir encaissé cinq buts dans un match de Serie A pour la première fois depuis mai 1993.

“Quand vous faites des erreurs comme nous l’avons fait contre une équipe comme Napoli, vous allez être puni. Ils sont les leaders de la ligue et méritent d’être là où ils sont”, a déclaré Allegri.

Double Osimhen

Napoli est resté coincé dans la Juventus dès le départ, appuyant haut sur le terrain et empêchant l’équipe adverse de construire n’importe quel jeu.

Osimhen n’a pas pu tout à fait saisir la fin du long ballon de Kim Min-Jae à la 12e minute, mais l’international nigérian n’a pas été démenti et deux minutes plus tard a donné aux hôtes une avance méritée.

Le centre de Matteo Politano a trouvé son chemin vers Kvaratskhelia, dont la volée acrobatique a été brillamment sauvée par Wojciech Szczesny mais est ensuite tombée directement sur Osimhen qui a hoché la tête à bout portant.

La Juve avait l’air d’être sur le point d’être époustouflée, mais à son crédit, elle a répondu au bombardement initial et a pris pied dans le match.

Le Maradona avait son cœur collectif dans la bouche à la 21e minute quand Angel Di Maria a englouti une terrible passe de Rrahmani et lâché avec un effort à distance qui a effleuré le haut de la barre.

Arkadiusz Milik et Bremer se sont tous les deux rapprochés avec des têtes mais avec la Juve apparemment dans l’ascendant, Kvaratskhelia a fait rouler Naples deux devant à la 39e minute après que Bremer ait raté un ballon haut et qu’Osimhen soit devenu le fournisseur du sorcier de l’aile géorgienne.

La Juve en a retiré un presque immédiatement grâce à son meilleur joueur Di Maria, dont la finition basse de précision a puni la défense paniquée de Napoli.

Et Napoli devait remercier Alex Meret pour son avance à la mi-temps après que l’Italien ait renversé l’étrange tentative de Rrahmani de dégager le centre de Federico Chiesa.

Rrahmani a rattrapé sa performance plutôt fragile en première mi-temps neuf minutes après la pause avec une première fois à succès du coin de Kvaratskhelia, et à partir de ce moment, c’était la fête pour Napoli.

Kvaratskhelia a couronné sa prestation majestueuse à la 65e minute avec un centre parfait à partir duquel Osimhen a dirigé le quatrième de Naples et sept minutes plus tard, le remplaçant Elmas a mis la cerise sur le gâteau avec son cinquième de la saison, dévié devant Szczesny par Alex Sandro.

