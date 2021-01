Rampage au Capitole

Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Mais une agression physique contre le siège du gouvernement du pays n’est pas une mince affaire. Et ce n’était pas un événement ponctuel. C’était une extension logique du message que Trump disait depuis longtemps à ses partisans – que la démocratie américaine est une fraude, que ses adversaires sont des traîtres et que ses alliés doivent riposter.

En fin de compte, les émeutiers – et Trump – échoueront dans leurs efforts pour le maintenir au pouvoir. Vers 3 h 45, le Congrès a confirmé la victoire de Biden. Dans treize jours, il prêtera serment et deviendra président des États-Unis.

Ils se sont frayés un chemin à travers la police armée, ont brisé des fenêtres et ont pris d’assaut le Capitole américain pour empêcher le Congrès de certifier la victoire du président élu Joe Biden. Ils ont ensuite passé plusieurs heures à l’intérieur du bâtiment, vandalisant les bureaux et le sol de la maison. Ils ont blessé au moins 14 agents des forces de l’ordre. Le vice-président Mike Pence, des membres du Congrès et d’autres ont fui pour leur sécurité.

«Nous voyons de plus en plus de citoyens exprimer leur ouverture à la violence», Lee Drutman, un politologue, m’a dit il y a près de trois mois, «alors que de plus en plus de dirigeants partisans s’engagent dans le genre de rhétorique déshumanisante qui ouvre la voie à des actions violentes».

Trump, s’adressant aux manifestants lors d’un rallye quelques heures avant leur entrée au Capitole, qualifiait ses opposants politiques de «mauvais peuple» et «d’ennemi du peuple». Il a décrit ses alliés comme des «guerriers» et les a encouragés à cesser de «se battre comme un boxeur avec les mains liées dans le dos». Il a ajouté: «Nous allons devoir nous battre beaucoup plus dur.»

Lors du même rassemblement, Rudy Giuliani a déclaré que les adversaires de Trump devraient aller en prison et a ajouté: «Faisons l’essai par combat. » Et Donald Trump Jr., s’adressant aux républicains du Congrès qui prévoyaient de se séparer de son père, m’a dit: « Nous venons pour vous, et nous allons passer un bon moment à le faire. »

Après la violence, Trump lui-même a écrit sur les médias sociaux: «Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée des grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps.

Les efforts de Trump échouent en grande partie parce qu’un nombre important de républicains ont refusé de l’accompagner. Mais de nombreux autres républicains de haut niveau l’ont fait écho et l’ont encouragé. Josh Hawley, Ted Cruz et des dizaines d’autres membres du Congrès ont attisé la colère des électeurs en faisant la promotion des mensonges de Trump sur l’élection. (Voici une liste des membres du Congrès qui l’ont fait hier.) Ils se sont joints à ses tentatives de saper le système de gouvernement américain.