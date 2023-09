Ramos s’en prend à Messi et Ronaldo après son retour à Séville

Sergio Ramos a frappé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo après son retour tant attendu à Séville. Il revient au club après 18 ans d’absence, la plupart au Real Madrid.

Après 18 ans sans jouer dans sa ville natale, l’agent libre de 37 ans a signé avec Séville. Son transfert aux Rojiblancos a été chargé d’émotion, le joueur espagnol ayant apparemment refusé des offres lucratives ailleurs.

Après la conclusion de la saison 2022-23, le contrat du vétéran avec la puissance française du Paris Saint-Germain a expiré. Depuis, il est agent libre. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Ramos rejoindrait la Saudi Pro League ou la Major League Soccer pendant le mercato estival.

Ramos aurait refusé ces offres flashy de Messi et Ronaldo

Le géant saoudien Al-Ittihad lui a promis un salaire de 23,5 millions de dollars par an. En comparaison, Séville ne peut se permettre de lui payer qu’un peu plus d’un million de dollars par an. Le défenseur central a déjà donné sa première interview avec le club de Liga, détaillant ses motivations pour revenir dans sa première équipe.

Le joueur de 37 ans a fait un commentaire sarcastique à propos de son ancien collègue du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, et de la star de l’Inter Miami, Lionel Messi. L’as a également fait comprendre dès le départ à Séville qu’il n’était pas là pour l’argent.

« J’ai eu l’opportunité de continuer à Paris pendant deux ans, mais je ne l’ai pas vue. J’ai toujours été ému par les impulsions et le cœur. Pas par l’argent. C’est pourquoi je ne suis pas allé en Arabie Saoudite ou en MLS. C’est pour cela que j’ai pris le risque d’appeler jusqu’à la 93e minute pour signer à Séville. Parfois, tout arrive pour une raison et je crois en l’énergie. Pour moi, c’était un rêve de revenir ici.

Comment Ramos a-t-il laissé les choses à Séville ?

La relation entre Ramos et Séville est tendue depuis son départ le dernier jour du mercato en 2005 pour rejoindre le Real Madrid pour 29 millions de dollars. En 2018, après avoir marqué un doublé devant les supporters de son ex-équipe, ceux-ci l’ont hué et scandé des insultes.

Immédiatement après sa signature, Séville a publié une déclaration dans laquelle Ramos s’excusait auprès des supporters ou des joueurs qu’il aurait pu offenser.

PHOTO : IMAGO / Images de sports motorisés