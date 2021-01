La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Capitaine du Real Madrid Sergio Ramos‘l’avenir semble loin du Bernabeu, selon El Larguero.

Ramos, 34 ans, serait offensé que Madrid ne fasse pas suffisamment d’efforts pour renouveler son contrat, qui expire cet été. Le défenseur avait espéré se mettre d’accord sur un nouvel accord avant fin janvier mais les choses n’ont pas progressé.

Spéculation que Madrid a l’intention de signer le Bayern Munich David Alaba en tant qu’agent libre et que Ramos a une offre du PSG, semblent avoir refroidi les négociations.

Pendant ce temps, Madrid veut l’attaquant du PSG Kylian Mbappe faire signe qu’il est intéressé à les rejoindre, selon Marca.

Mbappe, 22 ans, est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022 et a demandé plus de temps pour envisager son avenir au vu de la crise financière due à la pandémie COVID-19.

Le PSG aurait proposé à la star française une prolongation de contrat mais aucun accord n’a encore été conclu. Madrid fait partie des clubs dans la course pour le signer cet été, malgré une dette nette d’environ 355 millions d’euros, et veut s’assurer qu’ils ont le feu vert pour faire un mouvement supérieur à 100 millions d’euros si Mbappe décide de ne pas prolonger son temps en Paris.

11h26 GMT: Le Celtic, Arsenal et Chelsea suivent l’arrière gauche d’Hibernian Josh Doig, déclare Sky Sports.

Doig, 18 ans, n’a fait ses débuts en équipe première qu’en août dernier, mais il est devenu une partie importante de l’équipe et suscite maintenant l’intérêt de certains grands clubs.

10h52 GMT: Milieu de terrain d’Arsenal Lucas Torreira n’a joué que deux fois en prêt à l’Atletico Madrid et pourrait désormais déménager à Monaco, selon Sky Sports.

Torreira, 24 ans, a eu du mal à impressionner en Espagne et la Fiorentina et Cagliari étaient intéressées à le ramener en Serie A, après avoir joué pour la Sampdoria.

Cependant, l’Atletico Madrid devrait accepter de réduire son prêt avant qu’un accord puisse être conclu, bien que des discussions soient en cours avec Monaco.

10h31 GMT: Manchester United pourrait se tourner vers le milieu de terrain de Hoffenheim Christoph Baumgartner en été.

09h53 GMT: L’Athletic rapporte que « le milieu de terrain de Chelsea Billy Gilmour envisage la possibilité d’obtenir un prêt pour déménager de Stamford Bridge avant la fermeture du mercato la semaine prochaine. «

Gilmour, 19 ans, a à peine joué cette saison mais faisait partie des plans de Frank Lampard pour la seconde moitié de la saison. Cependant, maintenant que Thomas Tuchel a remplacé Lampard, l’international écossais U21 pourrait passer à la recherche de plus de temps de jeu.

09h31 GMT: Martin Odegaard quitter à nouveau le Real Madrid, cette fois pour un prêt à Arsenal, est une mise en accusation d’un club qui ne se soucie pas vraiment des jeunes talents, écrit Sid Lowe.

Cette semaine, Martin Odegaard a déclaré au Real Madrid qu’il voulait partir. Il voulait jouer; il ne voulait pas attendre. La dernière fois que nous l’avons vu, c’était alors qu’il remontait le terrain seul et après le match, s’entraînait seul. Il n’avait commencé que trois fois. Il n’a pas joué 90 minutes une seule fois. Au total, il est sur le terrain depuis seulement 242 minutes cette saison. Il n’y a eu aucun but, aucune aide. À ce stade la saison dernière, il avait disputé tous les matchs sauf deux, marqué quatre buts et fourni cinq passes. Seuls Mariano Diaz, Eder Militao, Luka Jovic, Alvaro Odriozola et Andriy Lunin ont moins joué.

C’était toujours une issue possible, mais probablement pas à cet extrême. Le Real Madrid est différent; la concurrence est plus intense, les opportunités rares et la continuité encore plus rare. La patience peut être une vertu, mais ils n’ont pas le temps, ni beaucoup d’espace pour le développement personnel.