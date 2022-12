Ramos réussit son premier triplé de la Coupe du monde alors que le Portugal écrase la Suisse pour atteindre les quarts

Le Portugal a démantelé la Suisse 6-1 pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde mardi alors que Goncalo Ramos a commencé à la place de Cristiano Ronaldo et a marqué le premier triplé du tournoi.

Les Portugais affronteront le Maroc en quart de finale après avoir balayé les Suisses dans un spectacle tout aussi impressionnant que la démolition de la Corée du Sud par le Brésil 24 heures plus tôt.

Dans un geste surprise, l’attaquant de Benfica, âgé de 21 ans, Ramos, a remplacé Ronaldo dans la formation de départ au stade Lusail.

Ronaldo, le seul homme à avoir marqué lors de cinq Coupes du monde, a été relégué sur le banc après que l’entraîneur Fernando Santos ait été agacé par sa réaction de colère après avoir été remplacé lors du dernier match de groupe du Portugal.

Il n’a pas manqué, avec le Portugal une équipe plus fluide sans lui.

Ramos ne s’est pas seulement annoncé au monde avec son triplé bien réussi, il a également fourni une passe décisive à Raphael Guerreiro pour marquer. Le défenseur vétéran Pepe était également cadré.

Ronaldo a finalement fait son entrée à la 74e minute sous les acclamations des supporters portugais et a rapidement mis le ballon dans le filet, mais il a été signalé pour hors-jeu.

Rafael Leao, un autre des jeunes loups du Portugal, a ensuite conclu la victoire avec le plus beau but de la soirée, un tir enroulé et plongeant qui a laissé le gardien suisse Yann Sommer enraciné sur place dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps.

Le Maroc domine l’Espagne

Le Portugal s’attendait peut-être à affronter l’Espagne en quart de finale, mais plus tôt mardi, le Maroc a surpris l’équipe de Luis Enrique lors d’une séance de tirs au but pour atteindre les quarts de finale pour la première fois de son histoire.

Après 120 minutes sans but à l’Education City Stadium, l’Espagne n’a pas réussi à marquer un seul coup de pied alors que le gardien marocain Yassine Bounou en a sauvé deux et que Pablo Sarabia a frappé le poteau.

Cela a laissé Achraf Hakimi, né à Madrid, régler le match nul avec un coup de pied ébréché sans nerf pour rendre la foule majoritairement marocaine folle.

Le Maroc n’est que la quatrième équipe africaine à atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010.

L’Espagne, vainqueur de la Coupe du monde 2010, n’a pas réussi à briser l’équipe marocaine athlétique, Bounou réalisant un bel arrêt sur le coup franc de Dani Olmo dans l’une des meilleures chances du temps réglementaire.

En prolongation, Walid Cheddira aurait pu gagner le match pour le Maroc sans la fusillade déchirante, mais alors qu’il s’échappait dans la surface espagnole, son tir était bloqué par les jambes du gardien Unai Simon.

Dans l’enquête sur une défaite douloureuse, l’Espagne se demandera comment la paire du Paris Saint-Germain Sarabia et Carlos Soler, et le vétéran barcelonais Sergio Busquets, n’ont pas réussi à marquer lors d’une fusillade que le Maroc a remportée 3-0.

“C’était dommage, cela a été décidé sur les tirs au but de la manière la plus cruelle”, a déclaré Busquets.

“Les tirs au but nous ont coûté cher mais je suis fier de mon équipe”, a déclaré le sélectionneur espagnol Luis Enrique.

“Je prends toute la responsabilité parce que j’ai choisi les trois premiers preneurs et les joueurs ont décidé du reste – nous n’avons pas atteint le quatrième.”

Le héros marocain du penalty, Bounou, a déclaré qu’il avait bénéficié “d’un peu d’intuition, d’un peu de chance” et a déclaré que l’équipe devait rester concentrée malgré son succès.

“Quand on vit des moments comme ça, parfois c’est dur de s’en rendre compte. On va essayer d’éviter le bruit autour de nous, de rester concentrés sur nous-mêmes, sur notre boulot, notre reprise”, a-t-il déclaré.

Les célébrations marocaines se sont propagées à Doha, où la police a bouclé le souk Wafiq dans le centre de la capitale après que des milliers de fans se soient rassemblés pour frapper des tambours et souffler des cornes.

Le Maroc pourrait être puni par la FIFA après que ses joueurs aient déployé un drapeau palestinien lors de leurs célébrations sur le terrain.

Le règlement de l’instance mondiale du football interdit l’affichage de drapeaux et bannières jugés “à caractère politique, offensant et/ou discriminatoire”.

La composition des quarts de finale est maintenant complète, avec le Brésil, quintuple vainqueur, qui affrontera vendredi la Croatie, finaliste de 2018, lorsque les Pays-Bas affronteront l’Argentine de Lionel Messi.

La rencontre du Portugal avec le Maroc est le premier match de samedi avant que l’Angleterre n’affronte la France et le meilleur buteur du tournoi Kylian Mbappe lors du coup d’envoi ultérieur.