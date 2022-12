Ramos, Ounahi, Fernandez parmi les cibles de transfert de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 est terminée, mais la rumeur de transfert ne fait que commencer alors que la fenêtre de janvier s’ouvre le mois prochain pour les meilleures ligues européennes.

Qatar 2022 a vu des performances incroyables sur le terrain, notamment de la part du Maroc en demi-finale de choc, et les joueurs, jeunes et moins jeunes, ont relevé le défi de se produire sur la plus grande scène du football.

Certaines jeunes stars de classe mondiale ont déjà pris de l’importance dans le paysage des transferts ces derniers mois, notamment le milieu de terrain anglais Jude Bellingham (évalué à 150 millions d’euros), l’attaquant portugais Rafael Leao (100 millions d’euros), le défenseur croate Josko Gvardiol (90 millions d’euros), et l’ailier néerlandais Cody Gakpo (60 M€). Mais quels joueurs moins connus ont augmenté leur valeur de transfert grâce à leurs efforts lors de la Coupe du monde ?

L’impressionnante impression d’Amrabat au Qatar s’est avérée le point culminant parfait d’une année de progression pour le milieu de terrain né aux Pays-Bas. Après quelques campagnes relativement banales en Italie, le joueur de 26 ans a récupéré sa place de titulaire pour la Fiorentina, et son influence en Serie A a augmenté pratiquement d’une semaine à l’autre depuis le début de l’année. .

En plus d’être un passeur convaincant (avec plus de 10 défis défensifs par match durant le tournoi), il organise, dirige et fait preuve d’autorité. Avec sa ténacité, son application et son attitude de ne jamais dire, Amrabat a parfaitement résumé l’esprit collectif du package surprise de cette Coupe du monde. Bien qu’il puisse manquer de mobilité sans le ballon, il est capable de changer le rythme en possession et ses balles en profondeur contre l’Espagne ont démontré le côté constructif de son jeu.

Bien qu’il soit tentant de lui coller l’étiquette redoutée de «star de la Coupe du monde» – en particulier à la suite de l’intérêt signalé de Liverpool – il n’est pas surprenant de voir un interprète aussi clair du rôle n ° 6 (une race quelque peu mourante) attirer prétendants haut de gamme.

Sans doute la plus grande “trouvaille” de la Coupe du monde, Ounahi a impressionné du début à la fin, affichant des détails techniques brillants – films, dribbles et touches constructives – avec une constance admirable. Avec un mélange de passes positives et nettes et de courses ciblées – rupture de ligne et en transition – Ounahi était une menace constante du milieu de terrain tout en restant fidèle à ses fonctions défensives (par exemple, avec huit récupérations de balle contre l’Espagne).

Ses performances pour le Maroc l’ont non seulement présenté comme un n ° 8 moderne et dynamique, mais soulèvent également la question de savoir comment un milieu de terrain aussi talentueux peut languir en bas de la Ligue 1. À la suite du spectacle qu’il a donné au Qatar, le Le milieu de terrain est lié à des déménagements en Premier League, Leicester City étant mentionné comme une destination possible.

Le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi s’est imposé face au Portugais Goncalo Ramos en quart de finale de la Coupe du monde. Mike Hewitt – FIFA/FIFA via Getty Images

En tant que meilleur buteur de la Primeira Liga portugaise après une première partie de saison sensationnelle avec Benfica, Ramos n’était pas étranger au tournoi. Dans le cadre tumultueux de la Séléçaole jeune avant-centre a réussi un tour du chapeau mémorable contre la Suisse lorsqu’on lui a donné sa chance dans la formation de départ devant Cristiano Ronaldo.

Bien qu’il y ait encore des améliorations à trouver en termes de laisser une marque cohérente sur le jeu et d’affirmation de soi dans les duels offensifs, la nature bien équilibrée du jeu de Ramos – c’est un bon joueur de liaison mais avec le rythme pour courir derrière – fait de lui une proposition attrayante pour les clubs qui ont tendance à voir beaucoup de possession et à dominer les matchs. Manchester United a posé des questions sur lui, selon des sources ESPN, mais une clause de libération de 120 millions d’euros place Benfica aux commandes.

Largement mentionné comme une étoile montante avant le tournoi (les 12 millions d’euros que Benfica a versés à River Plate cet été figurent parmi les bonnes affaires de l’année), Fernandez a été tout simplement sensationnel pour l’Argentine. Non seulement son impact a été immédiat lorsqu’il est sorti du banc lors des deux premiers matchs, mais il est devenu l’un des principaux moteurs de l’équipe et a remporté le prix du jeune joueur du tournoi de la FIFA.

Malgré son âge, il joue avec la personnalité et l’autorité d’un joueur qui se sent totalement à l’aise sur la scène mondiale – combinant un rythme de travail défensif élevé et un empressement à relever des défis avec une excellente appréciation de l’espace et une capacité à créer des opportunités à travers combinaisons dans le dernier tiers. Toujours prêt à prendre le ballon – il a enregistré plus de 100 touches contre l’Australie et trois passes décisives contre la Croatie – et étant si constructif avec lui, l’Argentin est en bonne voie pour convaincre les meilleurs clubs du football européen qu’il est mûr pour des défis encore plus grands.

Enzo Fernandez (à gauche) et Alexis Mac Allister (à droite) se sont tous deux annoncés sur la scène mondiale lors de la course de l’Argentine vers le succès de la Coupe du monde. Markus Gilliar – GES Sportfoto/Getty Images

La progression progressive du milieu de terrain en club s’est reflétée en quelques semaines au Qatar au niveau international. D’être un outsider pour une place de départ pour Lionel Scaloni au début du tournoi – il n’avait été sélectionné que huit fois avant la Coupe du monde – Mac Allister est devenu une présence très précieuse dont les performances énergiques et consciencieuses conviennent à cette Côté Argentine à la perfection. Comme il l’a montré en finale.

Basculant entre une position large à gauche ou un milieu de terrain offensif central (selon la formation) – par opposition à un rôle de n ° 8 assez stable et légèrement retiré à Brighton – Mac Allister a combiné un jeu de jambes astucieux et rapidement exécuté avec un travail défensif diligent. et le pressing, ainsi que des mouvements intelligents hors du ballon. Pas moins que prévu de Brighton bien géré, l’équipe de Premier League a prolongé le contrat du milieu de terrain techniquement doué (une signature de 8 millions d’euros d’Argentinos Juniors il y a quatre ans) peu avant le tournoi – juste au moment où il est inévitablement sur le point d’entrer dans les listes de souhaits de clubs encore plus grands.

Compte tenu du manque d’enthousiasme de son déménagement à Manchester United en août et de sa relation passée compliquée avec Les Bleus, la Coupe du monde s’est avérée une véritable voie de rédemption pour Rabiot. Bien qu’il ait raté la demi-finale contre le Maroc pour cause de maladie, il a assuré une présence stable et fiable en équipe de France en l’absence de N’Golo Kante et Paul Pogba et est revenu pour la défaite finale contre l’Argentine.

Calme en possession, tactiquement discipliné, dominant sur le plan aérien et remarquable dans la lecture du jeu, avec une industrie et un rythme de travail à la hauteur, il est difficile d’identifier les déficits dans le jeu d’un joueur talentueux qui a finalement mûri pour devenir un milieu de terrain de classe. Alors que le contrat de l’ancien produit jeunesse de Manchester City et du Paris Saint-Germain expire à la fin de la saison, Rabiot a chronométré sa résurgence à la perfection. Déjà l’un des meilleurs salariés de la Juventus, un séjour prolongé à Turin semble de plus en plus improbable.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Signé du PSV pour un montant relativement modeste de 8,5 millions d’euros cet été, l’ailier petit mais délicat et dynamique a sans aucun doute vu sa valeur de transfert augmenter après ses belles apparitions en Coupe du monde. Bien qu’il ait encore du mal à justifier l’étiquette “Messi japonais”, il partage la volonté du maestro argentin de gagner du terrain grâce à un jeu de jambes rapide et un pied gauche puissant.

Ses deux buts lors des victoires mémorables contre les deux superpuissances traditionnelles du football européen – avec son vainqueur contre l’Espagne venant grâce à son “mouvement de signature” consistant à couper de la droite pour mettre en place une finition du pied gauche – vont inévitablement donné à son profil mondial un coup de pouce mérité.

Bien qu’il s’agisse d’une quantité relativement inconnue pour beaucoup avant le tournoi, le gardien de but croate a souvent été lié à des clubs européens d’élite au cours des dernières années grâce aux performances régulières de son équipe en Ligue des champions. S’il n’y avait pas eu quelques moments fatals contre l’Argentine en demi-finale – sa mauvaise course qui a conduit à une faute sur Julian Alvarez qui a abouti au premier but, et il a également joué un rôle dans la concession du deuxième – Livakovic pourrait ont regardé en arrière sur un tournoi presque impeccable.

Pourtant, ses arrêts sur penalty lors de la fusillade contre le Japon et sa démonstration dans l’art du gardien de but contre le Brésil – une démonstration variée d’arrêts de qualité – résisteront à l’épreuve du temps comme une performance mémorable de gardien de but en Coupe du monde. Approchant 28 ans, il pourrait être bien au-delà d’un objectif de transfert axé sur l’investissement, mais avec ses compétences complètes – réflexes de première classe, taille pour dominer la zone et capacité à jouer à l’arrière – il devrait bientôt jouer son club de football en dehors de la Croatie.