Ramos, ex-dirigeant philippin qui a aidé à renverser le dictateur, décède

MANILLE, Philippines (AP) – L’ancien président philippin Fidel Valdez Ramos, un ancien général formé aux États-Unis qui a participé aux guerres de Corée et du Vietnam et a joué un rôle clé dans un soulèvement pro-démocratie de 1986 qui a renversé un dictateur, est décédé. Il avait 94 ans.

La cause de sa mort n’était pas immédiatement claire, mais l’un de ses assistants de longue date, Norman Legaspi, a déclaré à l’Associated Press que Ramos était entré et sorti de l’hôpital ces dernières années en raison d’une maladie cardiaque et souffrait de démence.

Certains des proches de Ramos étaient avec lui lorsqu’il est décédé dimanche au centre médical de Makati dans la métropole de Manille, a déclaré Legaspi, ajoutant que la famille publierait une déclaration sur sa mort plus tard dimanche.

“C’était une icône. Nous avons perdu un héros et j’ai perdu un père », a déclaré Legaspi, un officier à la retraite de l’armée de l’air philippine, qui a servi comme membre clé de Ramos pendant environ 15 ans.

L’attachée de presse Trixie Cruz-Angeles a présenté ses condoléances à la famille de Ramos. “Il laisse derrière lui un héritage coloré et une place sûre dans l’histoire pour sa participation aux grands changements de notre pays, à la fois en tant qu’officier militaire et chef de l’exécutif”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le cigare Ramos, connu pour sa vision visionnaire “gagnant-gagnant”, son souci du détail, son pouce levé et sa poignée de main ferme, a été président de 1992 à 1998, succédant à l’icône de la démocratie, Corazon Aquino. Elle a été propulsée à la présidence en 1986 après qu’une révolte du «pouvoir populaire» soutenue par l’armée et largement pacifique a renversé le dictateur Ferdinand Marcos, qui était également un cousin de Ramos.

Le soulèvement, qui est devenu un signe avant-coureur d’un changement dans les régimes autoritaires du monde entier, est survenu après que Ramos, le chef de la gendarmerie philippine, et le secrétaire à la Défense Juan Ponce Enrile aient retiré leur soutien à Marcos à la suite d’un coup d’État manqué.

Le cardinal catholique romain Jaime Sin a alors convoqué les Philippins pour encercler et protéger les camps militaires et de police dans la région de la capitale où les transfuges et leurs forces se sont enfoncés, provoquant des défections cruciales du gouvernement qui ont finalement conduit Marcos, sa famille et ses copains à l’exil américain.

Après l’accession d’Aquino à la présidence, Ramos est devenue chef d’état-major militaire et plus tard secrétaire à la Défense, la défendant avec succès contre plusieurs tentatives de coup d’État violentes.

Ramos a remporté les élections présidentielles de 1992 et est devenu le premier président protestant de la nation majoritairement catholique romaine. Son mandat a été marqué par des réformes majeures et des tentatives de démantèlement des télécommunications et d’autres monopoles commerciaux qui ont déclenché un boom économique rare, renforcé l’image du pays appauvri d’Asie du Sud-Est et suscité les éloges des chefs d’entreprise et de la communauté internationale.

Son attitude calme en temps de crise lui a valu le surnom de “Steady Eddie”.

Fils d’un législateur de longue date et secrétaire aux Affaires étrangères, Ramos est diplômé de l’Académie militaire américaine de West Point en 1950. Il faisait partie du contingent de combat philippin qui a combattu pendant la guerre de Corée et a également été impliqué dans la guerre du Vietnam en tant que non- ingénieur militaire civil de combat.

Ramos laisse dans le deuil sa femme, Amelita “Ming” Ramos, responsable de l’école, pianiste, défenseure des sports et de l’environnement, et leurs quatre filles. Leur deuxième enfant, Joséphine “Jo” Ramos-Samartino, est décédée en 2011.

Les arrangements funéraires n’ont pas été annoncés dans l’immédiat.

