Ramos et le Real Madrid se dirigent vers le même carrefour que Messi, Barcelone. Restera-t-il au Bernabeu?

« Si vous étiez président du Real Madrid, auriez-vous laissé Sergio Ramos partir gratuitement? » Sergio Ramos a été interrogé. Il n’y eut que le moindre soupçon de pause – l’éclat d’un sourire aussi – et la réponse fut rapide.

«J’aurais renouvelé son contrat à vie», dit-il.

Mais Sergio Ramos n’est pas le président du Real Madrid; Florentino Perez est. Et cette question a été posée en mai 2019. Dix-huit mois plus tard, il n’y a toujours pas eu de prolongation de contrat, pas de renouvellement et pas d’accord. Aucun signe réel non plus. Au lieu de cela, son accord a échoué – jusqu’aux six derniers mois, la fin en vue. Le 1er juillet, Sergio Ramos – le capitaine du club Sergio Ramos, l’homme qui a disputé 666 matchs et remporté 22 trophées avec le Real Madrid – peut aller où il veut, gratuitement. Depuis une semaine, il a le droit de parler à qui il veut.

– Benzema a le soutien de Zidane dans le dernier combat juridique

– Zidane isolant après le test COVID-19 positif d’un contact étroit

– Sources: Man City surveille la situation de Ramos

Le truc, c’est que la personne qu’il a vraiment, vraiment veut parler n’est pas pressé de lui parler. Pas à ses conditions, en tout cas. Pas encore. Les conversations se déroulent plutôt en public, mais par procuration. Il y a beaucoup de fierté et beaucoup de politique aussi. Des côtés sont pris et des histoires racontées, mais aucune solution n’a été trouvée. Une ligne a été franchie. Ramos en est à sa 16e saison au club; il ne lui reste plus que six mois sur son contrat au Real Madrid.

Il n’a pas non plus proposé de continuer, du moins.

En fin de compte, ce n’est peut-être rien, et l’argent intelligent dit que ce sera probablement le cas. Pour certains qui regardent cette pièce – et «jouer» semble parfois être le mot juste – il y a une certaine fatigue, un sentiment de déjà-vu, un «et alors? Ils ont déjà entendu certaines de ces histoires un peu farfelues. Et même maintenant, même si tard dans le contrat de Ramos, il est probable que malgré toutes ces discussions, il finira par renouveler et rester à Madrid.

Mais ce n’est pas du tout comme les temps précédents, notamment légalement, et le fait d’avoir même atteint ce point est quelque chose.

Ramos est M. Madrid, mais son mandat de 15 ans pourrait-il prendre fin soudainement cet été? Diego Souto / Images sportives de qualité / Getty Images

Après toutes ces années – Ramos a maintenant 34 ans, après avoir rejoint à 19 ans – il serait étrange de le voir ailleurs. Pour lui, surtout. Pour Zinedine Zidane aussi. Ramos, Lucas Vazquez et Luka Modric arrivent à la fin de leurs contrats. Aucun n’a encore trouvé d’accord: il y a peu de soucis avec Modric, Lucas Vazquez a refusé la première offre et puis, il y a Ramos. Zidane veut qu’ils restent tous – son capitaine en particulier. « C’est pour le bien de tout le monde », a déclaré l’entraîneur de Madrid. « Nous voulons que cela soit réglé le plus tôt possible. »

2 Liés

Normalement, un joueur de plus de 30 ans ne se verrait offrir qu’une prolongation d’un an, mais le Real Madrid a appris qu’il a offert à Ramos un contrat de deux ans, le portant à l’âge de 36 ans. Selon la version des événements du club, Ramos se verrait proposer les mêmes conditions qu’actuellement – entre 12 et 13 millions d’euros par an, après impôts – moins la réduction de 10% appliquée à l’ensemble du groupe en raison de la crise financière.

Le mot du camp de Ramos est que non, ils ne l’ont pas fait. Selon cette version des événements, il n’a pas du tout eu d’offre appropriée. On soupçonne que le club ne souhaite pas le garder. Ayant atteint ce stade, Ramos aurait dit à Perez dans l’hôtel de l’équipe juste avant le début de l’année qu’il écouterait désormais d’autres clubs (comme s’il ne l’avait pas fait auparavant). Beaucoup de rivaux du Real Madrid à travers l’Europe gardent un œil sur cela, ne serait-ce que parce qu’ils seraient fous de ne pas le faire.

Ce jour-là à la fin du mois de mai 2019, lorsque Ramos a déclaré que s’il était Perez, il donnerait à Ramos un contrat à vie, il a également déclaré qu’ils étaient comme « père et fils ». Il a dit que Perez lui avait toujours montré « une affection particulière », qu’ils « s’aiment beaucoup ». Il a également admis, cependant, que les choses n’avaient pas été bonnes, qu’il avait été bouleversé par la façon dont il se sentait traité. Et tout comme il a affirmé que «la confrontation amène l’amour» – et a demandé «qui n’a pas combattu avec son père? – la leur a été et reste une relation difficile.

jouer 1:27 Julien Laurens explique comment le Real Madrid a pris le virage depuis que Zinedine Zidane est sous pression.

Ce jour-là, Ramos était au Bernabeu pour annoncer publiquement qu’il restait. Plus tôt cette saison, il y avait eu une confrontation entre lui et Perez après le match de l’Ajax, qu’il avait manqué en raison d’une suspension. «Payez-moi et je partirai», avait-il dit. Peu de temps après, il avait demandé au Real Madrid de le laisser aller en Chine, gratuitement. Perez l’a bloqué, tout comme il avait bloqué la tentative de Ramos d’aller à Manchester United en 2015.

À l’époque, la menace du départ de Ramos était réelle, très réelle. Une stratégie a été élaborée. Ramos avait poussé, mais quand il s’agissait de cela, il ne pouvait pas le pousser au-delà de la ligne. Mais Madrid venait de perdre Iker Casillas, le capitaine du Real, et Perez ne pouvait pas se permettre que Ramos, son vice-capitaine, aille aussi. Ramos s’était rendu à une réunion prêt à marcher, son argument préparé, déterminé à forcer une sortie. Mais Perez, sous pression mais toujours en contrôle, ne l’a pas laissé faire.

C’était les deux hommes en tête-à-tête, personne d’autre – Jose Angel Sanchez, directeur général du Real, et René Ramos, le frère et l’agent de Sergio, n’étaient pas autorisés à entrer – c’était de longues heures qui duraient, et parfois c’était fâché. Beaucoup de choses ont été dites, et une grande partie n’était pas agréable. Pérez a dit à Ramos qu’il ne pouvait pas le laisser partir et qu’il ne le laisserait pas partir. Tout simplement pas. Dites ce que vous aimez, vous n’y allez pas. Madrid était tout ce que Pérez avait et personne n’allait mettre cela en danger. Il y avait des promesses, mais il y avait aussi des menaces.

En 2015, Ramos avait encore deux ans sur son contrat, comme il l’avait fait en mai 2019, et sentait qu’il n’avait d’autre choix que de reculer: il savait comment cela serait vendu – comment il était déjà vendu, en fait – et ne pouvait pas écouter ses fans le siffler jusqu’à une fin triste et amère. Il avait trop à perdre et ne serait pas autorisé à gagner.

En retour, il a obtenu un nouvel accord et la crise s’est terminée par un nouveau contrat, comme ils le font si souvent. Si Ramos devait reculer, Perez devait également intensifier, doublant presque le salaire du défenseur. Cela n’avait pas été son objectif initial, malgré ce que tant de gens pensaient depuis, mais c’était un bon résultat. Avec le temps, c’était encore mieux. Il ne fait aucun doute que c’était la bonne, en fait. Pour tout le monde.

Ramos est toujours un point d’ancrage pour Madrid non seulement dans sa défense, mais en termes de performances dans les grands matchs, accumulant des buts importants contre des rivaux comme Barcelone. Alejandro Rios / DeFodi Images via Getty Images

Ramos a 34 ans, mais il reste toujours aussi vital; il est probablement le meilleur capitaine que le club ait jamais eu, quelqu’un qui symbolise Madrid comme personne d’autre. C’est une figure d’autorité, plus puissante que n’importe quel joueur. Plus puissant que quiconque au club, en fait … sauf Perez. Si quoi que ce soit, Ramos a été un meilleur joueur depuis et a gagné plus qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer. En tant que capitaine, il a remporté deux titres de champion et trois Coupes d’Europe.

Ce qu’il a ne pas eu est une nouvelle donne et les cicatrices (et la méfiance) demeurent. À certains égards, le fossé s’est creusé. En mai 2019 – encore une fois, le pouvoir était avec le président qui pouvait le forcer à honorer son contrat – Ramos a noté que lui et Perez avaient juste besoin de « s’asseoir et de se parler, ne pas laisser les autres interférer ». Il a dit que l’une des erreurs était la « entorno, « les environs: ce tourbillon de politique, de bruit et d’intérêt.

Deux ans plus tard, le bruit persiste. La différence est que celle-ci est entrée dans une phase qu’elle n’avait pas encore franchie: la dernière étape, les six derniers mois. Et ainsi, l’histoire est racontée de chaque côté – avec les médias comme porte-parole – et deux hommes fiers et puissants ne se rencontrent pas tout à fait. « Je n’aimais pas le fait que l’histoire se soit échappée », a alors déclaré Ramos. Et il sait exactement pourquoi et où cela s’est produit. Tout comme il le fait maintenant. Tout comme eux aussi.

Ramos, à gauche, et Perez, à droite, ont une relation tumultueuse, mais on sent qu’ils pourront négocier une prolongation avant l’été. Etsuo Hara / Getty Images

Et donc, il y a des histoires de Manchester City et du Paris Saint-Germain, de Ramos et Lionel Messi devenant coéquipiers quelque part. Et donc, il existe des versions contradictoires des événements. Et donc, différents hommes sont à blâmer, selon qui vous lisez ou écoutez. Et le blâme compte. Le récit le fait aussi – des deux côtés. Et donc, il y a une impasse, pour l’instant.

La plupart des joueurs de plus de 30 ans n’ont qu’un an; Ramos a gagné plus, croit-il à juste titre. On lui a offert plus, selon Madrid. Pas seulement à cause de ce qu’il a été, mais aussi de ce qu’il est, toujours sans doute leur joueur le plus important. Il a mérité le droit d’attendre une bonne offre de Madrid et d’écouter les offres d’ailleurs. Que l’un d’entre eux soit aussi bon que celui-ci est un autre problème, dans un monde où le COVID-19 a forcé des coupes à tout le monde, décrit par Perez comme « notre ruine ».

Tout cela les laisse dans une impasse qui n’aurait pas dû aller aussi loin, mais qui l’a fait pour de nombreuses raisons. Une solution nécessite maintenant un changement; quelqu’un doit donner. Ce ne sont pas des hommes qui aiment céder, mais ils n’ont pas besoin de se déplacer particulièrement loin.

Il y a toujours ce sentiment inéluctable que tout cela pourrait finalement s’avérer inutile et que Ramos dans n’importe quel autre club reste impensable, tout cela juste un moyen d’éviter temporairement l’inévitable, la seule chose qui ait du sens. Il y a une phrase espagnole qui semble pertinente à ce stade: ce sont des hommes qui sont «condamnés à se comprendre».

Il existe une autre solution simple, un Ramos lui-même a identifié ce jour de mai 2019 lorsqu’il a proposé un contrat à vie.

« Je jouerais ici gratuitement », a-t-il déclaré.