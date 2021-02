Le défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, devrait être absent pendant environ six semaines, ont confirmé des sources à ESPN, après avoir subi une opération au genou ce week-end.

« Sergio Ramos a été opéré avec succès aujourd’hui pour une blessure au ménisque au genou gauche », club a déclaré dans un communiqué Samedi.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le capitaine madrilène a pris la décision de réparer le ménisque de son genou gauche sur recommandation de l’équipe médicale du club et manquera certainement le huitième de finale aller de la Ligue des champions avec l’Atalanta le 24 février à Bergame et probablement le retour en la capitale espagnole le 16 mars.

Ramos, 34 ans, dont le contrat avec le Real Madrid expire en juin et n’a pas encore accepté les conditions d’une prolongation, s’est blessé au genou au début de la saison et a tenté de gérer le problème jusqu’à présent.

Il a raté le match de Supercoupe d’Espagne de Madrid avec l’Athletic Bilbao le 14 janvier, qui a vu le club éliminé en demi-finale, et était absent pour leur embarrassant KO de la Copa del Rey par Alcoyano de troisième niveau une semaine plus tard.

Ramos était également indisponible pour la défaite 2-1 de l’équipe en Liga contre Levante le week-end dernier, qui a vu Madrid perdre 10 points derrière le leader de la ligue et son rival local, l’Atletico Madrid.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ramos avait voulu éviter la chirurgie, mais le conseil des médecins du Real Madrid était maintenant de franchir cette étape, puis d’espérer un rétablissement complet dès que possible.

En plus des affrontements avec Atalanta, une absence de six semaines exclurait Ramos des matchs de la Liga avec Huesca, Getafe, Valence, le Real Valladolid, la Real Sociedad et le derby avec l’Atletico, étant un doute majeur pour les matchs suivants avec Elche. et Celta Vigo.

Il y a eu des spéculations persistantes sur l’avenir à long terme de Ramos au Real Madrid en raison d’un manque de progrès dans ses négociations contractuelles, le joueur étant libre de parler à d’autres clubs depuis le 1er janvier.

Madrid se rendra à Huesca samedi après-midi avec une équipe de la journée composée de 17 joueurs en raison d’une série de blessures, la plus notable étant celle d’Eden Hazard, qui devrait être absent pendant un mois.