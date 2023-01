Ramona Singer réagit à la sortie de «RHONY» en disant qu’elle «n’a jamais été aussi heureuse» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ROB RICH/Shutterstock

Passons à autre chose ! Les vraies femmes au foyer de New York alun Chanteuse Ramona66 ans, a déclaré qu’elle n’avait “jamais été aussi heureuse” depuis son départ de la téléréalité à succès, via une nouvelle interview avec Le courrier quotidien jeudi. « J’ai quelque 60 ans maintenant, j’ai travaillé dur toute ma vie. Il est temps pour moi de m’amuser », a déclaré la beauté blonde au point de vente. “Et faire le spectacle n’est pas facile. Je veux dire, les gens pensent que c’est facile. Très stressant, très stressant. La femme de 66 ans a ensuite partagé qu’elle était “plus calme” depuis sa sortie de Bravo. “Je peux contrôler mon propre récit et, vous savez, je suis plus heureuse maintenant et en fait je suis plus calme”, ​​a-t-elle poursuivi. « Ça ne me manque pas du tout. C’était une super expérience et je ne l’échangerais pour rien au monde.

En plus de parler de partir RHONYRamona a parlé avec le point de vente de sa fille, Averyest la nouvelle entreprise. L’entrepreneure de 27 ans a révélé qu’elle avait lancé un service de planification de bachelor/bachelorette appelé BachBoss. « J’ai toujours suivi mon propre chemin. Ma mère m’a appris à être financièrement indépendante et j’ai toujours vu son genre d’agitation et d’esprit d’entreprise avec la série », a-t-elle déclaré. “Je suis allé à l’université. Je n’ai jamais vraiment essayé d’être célèbre sur Instagram ou d’échapper aux queues de cheval de ma mère.

Ramona a révélé à quel point elle était «fière» d’Avery pour avoir lancé sa propre entreprise. “Je suis fière d’elle parce que la seule chose que je veux toujours lui inculquer, c’est d’être financièrement indépendante”, a déclaré la mère d’un enfant. “Aimez ce que vous faites et l’argent viendra et rien n’est mieux que de pouvoir travailler pour vous-même.” Comme mentionné ci-dessus, l’interview de Ramona intervient deux mois seulement après qu’elle a déclaré qu’elle quittait la série télévisée après 13 saisons. “Je ne veux plus faire l’émission”, a-t-elle déclaré Page 6 en novembre 2022. “Ce n’est pas pour moi en ce moment.”

Bravo le directeur, Andy Cohen54 ans, a réagi à la sortie de la star lors de l’épisode du 16 novembre 2022 de son émission Radio Andy. “C’est intéressant, [it’s] une de ces choses hilarantes d’Internet, qui est, chaque fois que cela a été mentionné, c’était “S’il vous plaît, pas de Ramona”. Tu vas sur Twitter, ‘Débarrassez-vous de Ramona !'”, a plaisanté l’animateur à l’époque. “Mais à la seconde où Ramona annonce qu’elle part, ‘Nooon, Ramona est une légende !’ Comme, c’est tellement drôle. C’est trop drôle.” Plus tard, Andy a déclaré que Ramona avait fourni à tout le monde une “télévision incroyable”, cependant, il a jeté une certaine ombre sur son raisonnement pour partir. “J’ai eu une excellente conversation avec elle à ce sujet il y a quelques semaines et elle était – je pense qu’elle est très optimiste quant à ce qu’elle a dans sa vie en ce moment”, a-t-il poursuivi. “Je vais le laisser là.”

Le natif de New York était l’un des derniers originaux restants RHONY membres de la distribution, car elle avait rejoint la série en 2008. Elle a joué dans l’émission aux côtés Luann de Lesseps, Sonja Morgan, Bethenny Frankel, Dorinda Medley, et d’autres pendant 13 saisons. Ramona était mariée à Mario Chanteur de 1992 jusqu’à ce qu’ils l’appellent en 2015. Leur mariage a été vu dans l’émission pendant sept ans, cependant, il a également documenté leur disparition. Avant la nouvelle choquante du départ de Ramona, elle s’est rendue sur Instagram pour partager un instantané d’elle-même avec certaines des stars de la franchise le 15 octobre 2022. “J’adore ces dames # bravocon2022”, a-t-elle sous-titré le message avec Luann, Dorinda, Taylor Amstronget Kyle Richards.

