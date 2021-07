Ramona Singer de RHONY ‘se fait virer’ avec Kelly Dodd après 13 saisons dans l’émission Bravo parce qu’elle est trop chère’

Ramona Singer de The Real Housewives Of New York se faisait « virer » avec Kelly Dodd après 13 saisons dans l’émission à succès Bravo parce qu’elle était considérée comme « trop chère ».

Ramona, 68 ans, n’a pas été « invité à la prochaine saison de l’émission », selon RadarEn ligne.

Bravo

Ramona a été jugée « trop ​​chère »[/caption]

Bravo

Kelly a également été licenciée de la franchise à succès Bravo[/caption]

Bien qu’elle soit fidèle à la série depuis le « premier jour », une source a révélé que « son temps est écoulé ».

L’initié a poursuivi: « Ramona ne sera pas invitée à la prochaine saison de l’émission, qui n’est actuellement pas en production pour plusieurs raisons. Un, elle est trop chère.

«Elle est la seule femme à être présente dans la série depuis le premier jour. Et son salaire le reflète.

La source interne a ajouté : « De plus, le principe de base de l’émission ne fonctionne plus.

« LE MONDE A CHANGÉ »

« Un groupe de femmes blanches plus âgées qui se comportaient mal était amusant il y a dix ans, mais pas aujourd’hui. »

L’initié a conclu: « Le monde a changé et si la série veut survivre une autre décennie, elle doit aussi changer et cela commence par le casting. »

La récente décision de supprimer Kelly Dodd est intervenue après qu’elle a été critiquée par les fans pour ses opinions controversées exprimées pendant la pandémie.

Alors qu’elle faisait la fête dans un restaurant bondé pendant la pandémie, la personnalité de la télévision a reçu un contrecoup lorsqu’elle a fait un toast aux « super épandeurs. «

En avril 2020, Kelly a affirmé que les personnes décédées de COVID-19 seraient «décédées de toute façon» avec ou sans le virus.

‘ARRÊTE DE BOIRE!’

L’année dernière, un voyage dans une ville balnéaire du nord de l’État de New York s’est transformé en combat intense pour Ramona.

Les fans l’ont également qualifiée d' »insensible » pour avoir porté un « Les femmes ivres comptent » chapeau à une douche nuptiale.

Après avoir bu un verre de trop, Sonja, 57 ans, ne pouvait s’empêcher de fulminer sur la façon dont «les pauvres s’appauvrissent et les sans-abri deviennent sans-abri», au cours de sa tirade alimentée par l’alcool.

Lorsque la conversation s’est tournée vers son ex-mari, John Adams Morgan, et sa banque, c’est à ce moment-là que Sonja a affirmé que Wells Fargo avait de « meilleurs taux » et a commencé à maudire sa co-star Ramona.

Ramona s’est levée et a crié « Arrête ça ! » au sommet de ses poumons mais Sonja est devenue rouge.

Lorsqu’elle s’est mise sur le visage de sa co-star, Sonja a crié en retour : « Tu veux parler de Wells Fargo ? ce n’est pas ma famille ! Ce n’est pas JP Morgan !





Ramona a crié : « Arrête de boire ! Qu’est ce qui ne vas pas chez toi? »

Après avoir perdu son sang-froid, Sonja a commencé à gifler et à bousculer Ramona.

Léa McSweeney revendiqué SonjaLa consommation d’alcool de ‘s avait « aspiré le plaisir » de la journée.

Bravo

Ramona avait été «dans l’émission dès le premier jour»[/caption]

Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

Ramona « ne sera pas invitée »[/caption]

Getty

Ramona a été poussée et giflée par une Sonja ivre[/caption]