La star de REAL Housewives of New York City, Ramona Singer, a été critiquée pour « faux pleurs » et pour avoir « zéro étiquette » après le décès de la grand-mère de Leah McSweeney.

La femme de 64 ans a appris que la grand-mère de sa co-star est décédée lors de l’épisode de mardi de la Bravo spectacle.

13 Les fans ont critiqué Ramona pour « faux pleurs » Crédit : Bravo

13 Le moment a eu lieu quand elle a appris que la grand-mère de Leah était décédée Crédit : Bravo

13 Les fans de RHONY ont déclaré que Ramona « n’avait aucune étiquette » Crédit : Twitter

Après Horrible, 38 ans, a quitté la maison des Ramona pour dire au revoir à sa grand-mère, Ramona et Luann de Lesseps, 56 ans, a reçu un SMS que sa grand-mère avait passé avant de pouvoir lui dire au revoir.

Ramona a commencé à pleurer, mais a semblé se calmer rapidement alors qu’elle tentait de composer un texte de condoléances.

Cependant, Luann n’a été impressionnée par aucune des idées de Ramona et l’a convaincue de ne pas envoyer à leur co-vedette un texto lui rappelant qu’elle n’était pas en mesure de dire au revoir à sa grand-mère bien-aimée.

Un nombre de RHONY les fans se sont tournés vers Twitter pour critiquer Ramona pour sa réaction à la nouvelle, car beaucoup la trouvaient peu sincère.

13 Ramona est devenue émue après avoir appris la nouvelle Crédit : Bravo

13 La star de Bravo a eu du mal à répondre au triste texte de Leah Crédit : Bravo

13 Luann l’a dissuadé d’envoyer des SMS à Leah Crédit : Bravo

Un fan de Bravo a écrit: « Ramona n’a aucune étiquette. »

Un autre a ajouté: « Lol Ramona arrête avec eux de fausses larmes de cul #RHONY. «

Un troisième a sonné: « Regarder Ramona être empathique, c’est tellement grincer des dents. »

À côté d’une photo de Ramona en train de pleurer, un fan suivant a écrit: « Ramona essaie tellement de pleurer devant la caméra, mais avec le botox, elle a l’air d’avoir besoin d’aller aux toilettes. »

13 Les fans ont critiqué Ramona pour ses « fausses larmes »

13 Un autre téléspectateur a qualifié le moment de « so grincer des dents »

13 Une troisième a noté qu’elle avait du mal à pleurer devant la caméra

Une autre personne a commenté: « Vous pouvez dire que Ramona se soucie vraiment de Leah, mais elle est juste socialement maladroite. »

Avant que Leah ne révèle le décès de sa grand-mère, la star de RHONY a admis qu’elle laissait sa santé déclinante avoir un impact sur son attitude pendant l’épisode.

En octobre, Leah a pris Instagram à pleurer sa grand-mère.

Son long message a commencé: « Je n’arrive toujours pas à comprendre le concept de votre départ.

13 La grand-mère de Leah est décédée en octobre Crédit : Bravo

13 Elle a rendu hommage à sa grand-mère bien-aimée dans un post Instagram émouvant Crédit : Instagram

« Je ne pourrai peut-être jamais. Ma reine. Vous m’avez compris d’une manière que la plupart des adultes de ma vie n’ont jamais pu.

« Vous étiez un livre de sagesse ouvert qui n’a pas hésité à partager vos expériences et vos sentiments. Vous m’avez aidé à réconcilier et à comprendre les problèmes les plus déroutants auxquels j’ai été confronté, de la dépendance aux relations avec la maternité.

« Tu étais une ancre pour toute la famille, peu importe la mer agitée. Tu aimais chacun de tes 14 petits-enfants inconditionnellement comme seule une grand-mère pouvait le faire. »

le femme au foyer a continué à s’adresser à sa grand-mère bien-aimée: « Votre connaissance de la culture pop m’a toujours impressionné. Et quand vous m’avez demandé ‘c’est quoi le thé?’ Je le renverserais toujours.

« Je ne peux même pas imaginer ne pas pouvoir décrocher le téléphone et t’appeler et entendre ta douce voix d’ange rauque » salut leah comment vas-tu? «

13 Leah a dit que sa grand-mère la comprenait vraiment Crédit : Instagram

« J’ai sauvegardé tes messages vocaux pour pouvoir toujours écouter. Tes SMS du jeudi soir vont me manquer quand tu craquerais chacun RHONY épisode.

« Savoir que vous étiez fier de moi est ma plus grande réussite jusqu’à présent.

« Vous m’avez respectée en tant que femme d’affaires même lorsque j’avais l’impression d’avoir échoué. Mais vous m’avez aidée à me sentir accomplie et vous étiez celle qui m’appelait et me disait ce que j’avais besoin d’entendre. »