RAMONA Singer a dit clairement à propos de la consommation d’alcool de son amie Sonja Morgan, car elle a exprimé l’espoir que sa co-star «ne devienne pas comme Luann de Lesseps» avec cette habitude.

le Vraies femmes au foyer de New York La star s’est heurtée à ses camarades de casting ces derniers temps, dont Sonja et le débutant Eboni Williams.

Ramona a critiqué Sonja pour ses habitudes de « boisson »

Ramona, 64 ans, a récemment parlé de son amitié avec Sonja après leur querelle enflammée pendant la bande-annonce de la saison 13.

La personnalité de la télévision a parlé au Courrier quotidien à propos de leur relation, qui, selon elle, était confrontée à des complications dues à la «consommation d’alcool».

«Sonja est comme une sœur pour moi – je l’aime à en mourir», a-t-elle déclaré à la sortie.

«Elle et moi avons un conflit sur sa consommation d’alcool cette saison.»

Les amis de longue date ont été confrontés à un conflit au cours de la saison à venir

Ramona a désapprouvé la consommation d'alcool de Sonja

Elle a comparé Sonja à un autre membre de la distribution, Luann, arrêté pour intoxication désordonnée en 2017.

« Vous savez, boire peut parfois être votre pire ennemi, je veux dire, Lu l’a montré il y a quelques saisons », a-t-elle avoué, ajoutant: « Je ne veux pas que la même chose arrive à Sonja. »

Ramona a fait face conflit avec non seulement ses amis de longue date, mais aussi la nouvelle venue Eboni Williams dans la saison à venir.

Au cours d’une scène de dîner tendue, le nouvel ajout a confronté la blonde pour un commentaire «déclencheur» sur «l’aide».

Ramona s’est tournée vers son assistante dans le clip, lui demandant: « Êtes-vous Diana? » à quoi la femme a répondu: « Non, je suis Michelle. »

« Ugh, je me trompe d’aide », a répondu la star de Bravo en roulant des yeux.

«Elle a dit qu’elle avait mal obtenu son aide?» Eboni marmonna, avant d’ajouter plus tard: « Le commentaire ‘help’ a été un peu déclencheur pour moi. »

La nouvelle femme au foyer, qui est la première star noire de l’émission, a rejoint le casting de RHONY en octobre après Dorinda Medley a été licenciée et Tinsley Mortimer quitter.

L’animatrice de Revolt TV a parlé de son nouveau rôle dans un communiqué: «New York est remplie de femmes noires dynamiques et prospères.

«Je suis ravie de rejoindre cette franchise légendaire en tant que première femme au foyer noire. J’ai hâte de partager une tranche de vie dans cette ville qui n’a jamais été vue auparavant.

«Quiconque connaît mon travail sait que je ne me retiens pas. Je vais garder ça aussi réel ici que partout ailleurs. »

La star de FOX News Specialists a été amenée à l’émission après que les fans aient exigé plus de diversité dans le Vraies femmes au foyer la franchise.

Le mois dernier, Ramona a stupéfié les fans quand elle a accidentellement partagé son relevé bancaire sur les réseaux sociaux.

La maman d’un enfant a posté une capture d’écran de ses transactions quotidiennes sur ses histoires Instagram, affichant des centaines de milliers de dollars.

Les relevés bancaires ont montré qu’elle aurait déposé quelques milliers de dollars de Ben Group Inc, une société de placement de produit, de marketing d’influence et de licence basée à Los Angeles.

Elle a également été créditée de quelques centaines de dollars d’Amazon et Cameo, une plateforme de partage de vidéos.

Les fans ont saisi l’opportunité de demander des dons en espèces, alors qu’ils se moquaient de la riche star pour son accident.

«Hey @ramonasinger a vu ton compte bancaire plus tôt et se demandait si tu pouvais Venmo moi ?? J’ai besoin d’aide pour payer mon cc off lmk », a plaisanté l’un d’eux.





«Ramona a [a few hundred thousand] à la banque et ici je supplie le gouvernement de vérifier les mesures de relance », acquiesça un second.

«Ramona, puis-je avoir dix dollars?» Un troisième a demandé.